عبداللطيف صبحي يترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي ٦ اكتوبر

تقدم عبداللطيف صبحي، اليوم الثلاثاء،بأوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس ادارة نادي مدينة ٦ اكتوبر.

وقال صبحي في تصريحات له: "بسم الله توكلت على الله.. بعد استخارة الله واستشارة أهل الثقة والخبرة من محبي نادي 6 اكتوبر المخلصين..

وبعد تفكير عميق مع النفس.. ورداً لجميل النادي علي تقدمت اليوم بتقديم اوراق ترشحي (رئيساً لمجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر).

والله الموفق و المستعان".

ووصف عبداللطيف صبحي؛ بأن نادي ٦ اكتوبر

( بيتي - عشقي - عائلتي ) على حد قوله.

