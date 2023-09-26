الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

عبداللطيف صبحي يترشح على منصب رئيس مجلس إدارة نادي ٦ اكتوبر

بوابة الوفد الإلكترونية

 

تقدم عبداللطيف صبحي، اليوم الثلاثاء،بأوراق ترشحه على منصب رئيس مجلس ادارة نادي مدينة ٦ اكتوبر.

وقال صبحي في تصريحات له: "بسم الله توكلت على الله.. بعد استخارة الله واستشارة أهل الثقة والخبرة من محبي نادي 6 اكتوبر المخلصين..
وبعد تفكير عميق مع النفس..  ورداً لجميل النادي علي تقدمت اليوم بتقديم اوراق ترشحي (رئيساً لمجلس إدارة نادي مدينة 6 أكتوبر).
والله الموفق و المستعان". 

ووصف عبداللطيف صبحي؛ بأن نادي ٦ اكتوبر 
 ( بيتي - عشقي - عائلتي ) على حد قوله.
 

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