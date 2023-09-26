فيوتشر يقتنص فوزًا بثنائية على الداخلية في الدوري

حقق فريق فيوتشر فوزًا بثنائية مقابل هدف على الداخلية خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

ونجح محمود جنش في التصدي لركلة جزاء لصالح الداخلية عند الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الثاني ، كادت أن تمنح الداخلية فرصة معادلة نتيجة المباراة.





وجاء تشكيل فيوتشر في اللقاء على النحو التالي ..

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي.

في خط وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، كاجالي درامي، أحمد رفعت.

في خط هجوم: أحمد عاطف.

بينما جاء تشكيل الداخلية كما يلي:

“محمود الزنفلي في حراسة المرمى - إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبدالعزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.



ويخوض فريق مودرن فيوتشر اللقاء بعد حصده أول 3 نقاط عقب الفوز على فاركو بهدفين من دون رد،ليحقق فوزه الثاني بالمسابقة اليوم، بينما حقق فريق الداخلية الفوز على إنبى بهدف نظيف.

