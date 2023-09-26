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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فيوتشر يقتنص فوزًا بثنائية على الداخلية في الدوري

فريق فيوتشر
فريق فيوتشر

حقق فريق فيوتشر فوزًا بثنائية مقابل هدف على الداخلية خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة الدولي ، لحساب منافسات الجولة الثانية للدوري الممتاز.
ونجح محمود جنش في التصدي لركلة جزاء لصالح الداخلية عند الوقت البديل من زمن شوط اللقاء الثاني ، كادت أن تمنح الداخلية فرصة معادلة نتيجة المباراة.
 

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وجاء تشكيل فيوتشر في اللقاء على النحو التالي .. 

في حراسة المرمى: محمود جنش. 
في خط دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي.
في خط وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، كاجالي درامي، أحمد رفعت.
في خط هجوم: أحمد عاطف.

 بينما جاء تشكيل الداخلية كما يلي:

“محمود الزنفلي في حراسة المرمى - إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبدالعزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.

 ويخوض فريق مودرن فيوتشر اللقاء بعد حصده أول 3 نقاط عقب الفوز على فاركو بهدفين من دون رد،ليحقق فوزه الثاني بالمسابقة اليوم، بينما حقق فريق الداخلية الفوز على إنبى بهدف نظيف.
 

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