لجنة طبية تتفقد مستشفى دشنا المركزي بقنا

أجرت لجنة طبية مكبرة تابعة لمديرية الصحة بقنا، اليوم الثلاثاء، زيارة تفقدية لمستشفي دشنا المركزي، وذلك لمتابعة سير العمل بالمستشفي وحصر السلبيات مناقشتها، وذلك إستكمالاً لخطة مديرية الشؤون الصحية بقنا، لمتابعة وتقييم منظومة العمل بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية بمراكز المحافظة.

وأوضح محمد بدران وكيل وزارة الصحة بقنا، أن الجنة ضمت مسؤولي الكلي الصناعي ، الصيدلة ، الجودة، مكافحة العدوي ، الحضانات ، السلامة والصحة المهنية، التمريض والتفتيش المالي والإداري.

وأضاف بدران أن الفريق برفقة الدكتور بخيت تقي مدير المستشفي قد تفقد الإستقبال والحضانات والنساء والأسنان والكلي الصناعي والصيدلية المركزية بالمستشفي وبنك الدم، بهدف تقييم سير العمل ومستوي الخدمة المقدمة للمواطنين المترددين علي المستشفى.

كما ناقش الفريق المرضي المترددين للإطمئنان منهم علي كفاءة الخدمة المقدمة لهم وعلي عدم تكلفهم أي أعباء مالية.

وأكد الدكتور محمد بدران علي متابعة منظومة الصحة في جميع مستشفيات المديرية وفقاً لتوجيهات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللواء اشرف غريب محافظ قنا.