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الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المغتربون المصريون

إيطاليا تسقط ١٠٠ مليون دولار من ديون مصر .. ما القصة

السفير بسام راضي،
السفير بسام راضي، سفير مصر بروما

يزور منتصف شهر أكتوبر المقبل وفد إيطالي رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية إلى مصر.

وفي هذا الصدد قال السفير بسام راضي سفير مصر في إيطاليا، :"سيحضر مع الوفد الإيطالي لفيف من رجال الأعمال الإيطاليين وسيكون هناك منتدى أعمال مصري إيطالي للتباحث في دعم الاستثمارات الإيطالية بمصر، وسيكون هناك نشاطات ثقافية وعرض للأوبرا الايطالية".

وحول ديون مصر، أكد بسام راضي أن إيطاليا بالفعل قامت بإسقاط 100 مليون دولار عن مصر ضمن برنامج مبادلة الديون بين الدولتين، موضحًا أن الجانب الإيطالي سيقوم بتحويل قيمة هذه الديون إلى مشروعات استثمارية في مصر.

وتابع: "نجحنا في مايو الماضي في توقيع اتفاقية إسقاط 100 مليون دولار عن مصر واستثمار هذه الأموال في مشروعات الأمن الغذائي ومحطات المياه وتوفير فرص العمل ورفع الخدمات في القرى، ودعم الفئات الأكثر احتياجا".

 

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