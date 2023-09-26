وزير الشباب: 1.1 مليار جنيه فاتورة دعم الألعاب الفردية خلال عامين

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة تبذل جهودًا كبيرة لدعم الأبطال الرياضيين المصريين في البطولات الفردية المختلفة، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم الرياضة المصرية ورفع اسم مصر في المحافل الدولية.

وقال الوزير، خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بيوم تفوق جامعات مصر بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الوزارة قامت بتنفيذ العديد من البرامج لدعم الشباب المصري والأبطال من خلال المركز الأولمبي، حيث تم تجهيز الأماكن بشكل كامل وكذلك أماكن خاصة لأصحاب الهمم، لافتا إلى أنه تم إنفاق مليار و100 مليون في عامين من عام 2021 حتى 2023 لدعم الأبطال.

وأضاف الوزير أن الوزارة تقدم لاستضافة أي بطولة خارجية، حيث تأتي الاتحادات الدولية إلى مصر لإقامة بطولاتها، مشيرًا إلى أن معظم الاتحادات الدولية لديها قيادات من مصر، وأن قوة مصر الناعمة بدأت تعود.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة عملت بشكل كبير خلال بطولة كرة اليد الأخيرة رغم قلة الوقت، حيث تم التنسيق مع الهيئة الهندسية وتم إنجاز العمل في الوقت المحدد.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير ثقافة البطل في مصر بداية من مكان التدريب والعمل، حيث تحرص على توفير كل سبل الدعم للأبطال الرياضيين، بما في ذلك المدرب الشخصي ومدرب التغذية والأخصائي النفسي.

وأضاف الوزير أن الوزارة قامت بتجنيس محمد مصطفى وهو مصري مقيم الولايات المتحدة، وذلك في إطار دعم الأبطال المصريين في البطولات الدولية.

وأكد الوزير أن كل بطل مصري لديه دائرة من المشجعين الذين يدعمونه ويشجعونه على تحقيق المزيد من الإنجازات، مشيرًا إلى أن نسبة البطولات التي حققها الأبطال المصريين في البطولات الدولية كبيرة، وأن النسبة الصغيرة التي لم تحقق نتائج جيدة هي نسبة إنسانية موجودة في كل مكان.

وأضاف الوزير أن الوزارة لديها حائط صد للشباب، حيث تقوم بتوفير الدعم الكامل للشباب الموهوبين في المجال الرياضي، كما تقوم بتكريم جميع الأبطال الرياضيين في مختلف الألعاب.

وأكمل الوزير أن الوزارة تستعد لتنظيم اليوم الرياضي لمصر، حيث سيتم عرض كل أبطال العالم في مختلف الألعاب الرياضية، مشيرًا إلى أن مصر لديها أبطال في كل القطاعات الرياضية، وأن الوزارة تدعم جميع الأبطال الرياضيين دون تمييز.

وأوضح الوزير أن الوزارة تتعامل مع ظاهرة هجرة الشباب بشكل منطقي، حيث تقوم بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على أسباب الهجرة، وهناك تنسيق كامل مع مختلف الجهات المعنية لحل هذه المشكلة.

وأكد الوزير أن عدد الشباب الذين يفكرون في ترك البلاد قليل جدًا، وأن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتوفير فرص عمل للشباب وتحسين أوضاعهم المعيشية.