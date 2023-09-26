أيام قليلة تفصل المملكة العربية السعودية، عن موسم المعتاد في معظم السعودية، وذلك حسبما أكد به أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا ونائب رئيس جمعية الطقس، د. عبدالله المسند.

وشدد أستاذ المناخ، أن 20 يومًا فقط تفصل السعودية عن موسم الأمطار المعتاد في معظم مناطق المملكة، مؤكدًا أن درجة الحرارة الصغرى سجلت فجر اليوم في القريات 18.8 درجة فقط، وهو انخفاض كبير في درجات الحرارة.

وأوضح "المسند"، خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بـ"إكس"، أنه من الممكن أن يتم الاستغناء عن التكيف الآن، متابعًا: "نستطيع القول إن المناطق الشمالية من السعودية ودعت الأربعينات المئوية حتى أبريل القادم".

ونوه بأنه عادة ما يكون انخفاض درجة الحرارة خلال مثل هذه الأيام من السنة تدريجيًا وطفيفًا، موضحًا أن السعودية الآن تمر بفصل الخريف، وهو فصل انتقالي، أوله يتسم بالاستقرار النسبي والرتابة إلى حد ما، معقبًا: "قريبًا من منتصف أكتوبر تبدأ عادة أنظمة الموسم المطري، وحالات عدم الاستقرار تأخذ أماكنها المعتادة، عبر تشكل المنخفضات الجوية المتوسطية ومنخفضات البحر الأحمر (السودان) الجالبة للأمطار والمؤثرة على أجواء السعودية".

وأشار إلى أنه من الصعب تحديد ما إذا كان الموسم الحالي هو ممطر أم لا، حيث إن هناك صعوبة في التنبؤ بحركات الكتل الهوائية والمنخفضات الجوية المؤثرة على أرض السعودية، متابعًا: "ووفقًا للتجربة الميدانية والمراقبة الآنية، وجدت أن أفضل فترة يطمئن الباحث لنتائجها"ـ