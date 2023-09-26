أهلي 2005 يتفوق على الحدود بثلاثية في دوري الجمهورية

تمكن فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ من تحقيق الانتصار خارج ملعبه على نظيره حرس الحدود، بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الجمهورية.



تقدم أحمد خالد «كباكا» بالتسجيل للأهلي، وأضاف فارس خالد الهدف الثاني، وخلال الشوط الثاني تمكن البديل حسام عادل من إضافة الهدف الثالث، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 - صفر.

وخاض الأهلي 2005 المباراة بكل من ..

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ – عبد الله بستانجي – طارق فوزي – محمود لبيب.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» – إبراهيم عادل – يوسف عفيفي – محمد عبد الله.

الهجوم: فارس خالد – محمد رأفت.

وبهذا الانتصار ارت رصيد «أهلي ٢٠٠٥» إلى 9 نقاط من الفوز في 3 مباريات وخسارة مباراة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود 3 – صفر، مسجلًا 15 هدفًا مقابل هدف واحد في مرماه.

تشكيل الجهاز الفني ..

ويتكون الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلا من: علاء عبده مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وتامر دسوقي مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.