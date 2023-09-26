انطلاق ورشة عمل لتأهيل وتهيئة القيادات المدرسية الجدد بإدارة قنا التعليمية

أعلن عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا التعليمية، عن بدء إدارة قنا التعليمية فى تنظيم ورشة عمل بعنوان تأهيل وتهيئة القيادات المدرسية الجدد، وذلك لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم بهدف خلق منظومة متكاملة وذلك تحت رعاية السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.

قالت غادة الطوخى مدير التعليم الثانوي بإدارة قنا، ومنسق ورشة العمل إلى أنه ستعقد ورشة العمل الأولى للمجتمعات المهنية للتعلم يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٣/٩/٢٧ وذلك بقاعة مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية.

وفى ذات السياق أجرى عبدالله القبانى مدير عام إدارة قنا التعليمية يرافقه زكريا سالمان مدير التخطيط، بزيارة تفقدية لمدارس الشهيد بحبح عبدالحليم الابتدائية المشتركة بالطويرات والثورة الابتدائية والطويرات الصناعية بنات، وذلك لمتابعة انتهاء تلك المدارس من جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد .

شدد مدير عام الإدارة، علي ضرورة تنفيذ الكتاب الدوري رقم (٣٣ ) الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٧ والخاص بإجراءات الاستعدادات لبدء العام الدراسي الجديد ٢٠٢٤/٢٠٢٣ مع الالتزام بكافة البنود الواردة به ، وكذا تنفيذ القرار الوزاري رقم ( ١٦٧ ) والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٥ ، والقرار الوزاري رقم ( ٦٣ ) والصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٩/٣ بشأن المصروفات المدرسية.

وأكد القبانى خلال زيارته لمدرسة الطويرات الصناعية بنات أن الاستثمار في الإنسان المصري هو أهم ركائز التنمية الاقتصادية في الجمهورية الجديدة، مشيرا إلى أن هذا الاستثمار شهد طفرة كبيرة بفضل الدعم غير المحدود من فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الذى يضع التعليم بصفة عامة والتعليم الفنى بصفة خاصة على رأس أولويات الدولة المصرية، وفقًا لرؤية علمية تشاركية، من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك الشركاء من مؤسسات التنمية الدولية.

وأضاف القبانى أن منظومة التعليم الفني في الجمهورية الجديدة تهدف إلى التحول نحو تعليم فني أفضل يلبي احتياجات سوق العمل بأفضل معايير الجودة العالمية من خلال نهج مستدام يقوم على تغيير الصورة النمطية.

مضيفاً ان تلك الزيارات الميدانية تأتى تنفيذا لتوجيهات السيد الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا.