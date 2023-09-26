الداخلية يتقدم على فيوتشر بالشوط الأول من لقاء الدوري

انتهى الشوط الأول من مواجهة فيوتشر والداخلية، الجارية بينهما الآن على ملعب ستاد القاهرة الدولي لحساب منافسات الجولة الثانية من الدوري الممتاز، بتفوق الأخير بهدف من دون رد.

جاء الهدف في الدقيقة 42 عبر اللاعب كيان ألا ميادي.



وجاء تشكيل فيوتشر في اللقاء كما يلي:

في حراسة المرمى: محمود جنش.

في خط دفاع: عمر كمال، خالد رضا، محمود رزق، باسم علي.

في خط وسط: غنام محمد، باباتوندي بيلو، ناصر ماهر، كاجالي درامي، أحمد رفعت.

في خط هجوم: أحمد عاطف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء فيوتشر لمواجهة الداخلية كل من: محمود حمدي، محمد ربيعة، محمود شعبان، محمد نصير، محمد صادق، علي زعزع، محمد فاروق، عبدالكبير الوادي، عمر السعيد.

بينما جاء تشكيل الداخلية كما يلي:

“محمود الزنفلي في حراسة المرمى - إيهاب سمير - أحمد عماد - محمود صابر - كريم يحيى - ألان كيمبادي - محمود عبدالعزيز - محمود حسونة- مهاب ياسر - محمد أسامة - أحمد سيد غريب.

ويخوض فريق مودرن فيوتشر اللقاء بعد حصده أول 3 نقاط عقب الفوز على فاركو بهدفين من دون رد، بينما حقق فريق الداخلية الفوز على إنبى بهدف نظيف.