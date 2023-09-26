إنتر ميامي يفقد ميسي في نهائي كأس الولايات المفتوحة

يفقد نادي إنتر ميامي الأمريكي، النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، في نهائي كأس لامار هانت المفتوحة أمام هيوستن دينامو.

غاب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي عن تدريبات فريقه إنتر ميامي مساء الثلاثاء ما يزيد الشكوك حول مشاركته في نهائي كأس الولايات المتحدة المفتوحة بسبب الإصابة.

وتعرًّض ميسي لإصابة خلال الجولة الأولى من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026، ولم يكن ميسي قادرًا على المشاركة في المباراة الثانية ضد بوليفيا والتي حقق فيها منتخب بلاده الفوز بثلاثية نظيفة.

قاد ميسي منتخب الأرجنتين في المباراة الأولى بنجاح للفوز ضد منتخب الإكوادور بهدف نظيف سجله من ركلة حرة مباشرة.