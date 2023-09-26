لفظت فتاة أنفاسها الأخيرة، جراء إصابتها بطلق ناري على يد خطيبها في الشارع أمام عمارات العبور بالقاهرة، وتم ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الحادث.

مصرع فتاة بطلق ناري على يد خطيبها وسط الشارع بالقاهرة:

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بمصرع فتاة تدعى شيماء وتبلغ من العمر 24 عامًا، بعد إطلاق عيار ناري صوبها.

وعلى الفور تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم ويدعى على م. ع ويبلغ من العمر 26 سنة، وتم نقل جثة الفتاة إلى المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق.

"عجوز بدرجة ذئب ".. المشدد 6 سنوات لمسن هتك عرض قاصر بالجيزة

كما قضت محكمة شمال الجيزة، بمعاقبة رجل مسن يدعى عبدالمنعم.ص 67 سنة بالسجن 6 سنوات، على خلفية اتهامه بـهتك عرض فتاة، ما نتج عن ذلك ولادة طفل سفاحًا بمنشأة القناطر.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 14863 لسنة 2023 جنايات مركز منشأة القناطر، والمقيدة برقم 2707 لسنة 2023 كلى شمال الجيزة.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم واقع المجني عليها التي لم تبلغ من العمر 18 سنة بغير رضاها، وذلك على إثر قرابة بينهما، حيث تواجدت بمسكنه فاستغل حداثة سنها وأحكم قبضته عليها وجردها من ثيابها، وهتك عرضها ونتج عن ذلك ولادة طفل سفاحًا.

وذكر أمر الإحالة، أن المتهم ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة 67 من قانون العقوبات والمواد 116 مكرر من القانون رقم 12 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 12 لسنة 2008.

وقالت المجني عليها خلال التحقيقات، إنها حال تواجدها بمسكن المتهم لوجود علاقة قرابة بينهما وجلب بعض المستلزمات المنزلية له، هتك عرضها بغير رضاها مرات عدة، وعقب ذلك تكشف لها حملها الذي تم سفاحًا نتاج تلك الواقعة، وعزمت قصد المتهم من ذلك مواقعتها بغير رضاها.