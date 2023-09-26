رئيس لاتسيو يحذر ساري

حذر كلاوديو لوتيتو، رئيس نادي لاتسيو، المدرب المخضرم ماوريتسيو ساري، بعد النتائج المتذبذبة الأخيرة منذ انطلاق الدوري الإيطالي.

حصد لاتسيو 4 نقاط فقط في 5 مباريات بالدوري الإيطالي، فضلًا عن التعادل في دوري أبطال أوروبا مع أتلتيكو مدريد بصعوبة بفضل هدف حارس المرمى إيفان بروفيديل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

قال رئيس لاتسيو لمراسلي صحيفة إيل ميساجيرو الإيطالية: "يجب أن يكون الهدف مشتركًا، ولكن من الواضح أنه إذا اعتقد شخص ما أنه قادر على حل المشكلة بنفسه، فسوف يتدخل الرئيس".

شهدت فترة الانتقالات الصيفية توترًا في الأجواء بين لوتيتو وساري، بسبب عدم وجود صفقات جديدة لتدعيم الفريق الكروي.

يواجه لاتسيو نظيره تورينو، مساء يوم الأربعاء، على ملعب تورينو الأوليمبي، لحساب مواجهات الجولة 6 من بطولة الدوري الإيطالي لكرة القدم.

يحتل لاتسيو المركز الثاني في جدول الدوري الإيطالي الموسم الماضي، وتأهل لدوري أبطال أوروبا، ولكن هذا الموسم يحتل فريق المدرب ساري المركز الخامس عشر برصيد 4 نقاط، ويتواجد تورينو في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.