الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

إنفراد.. أول ظهور لمنصور وفرج لاعبا طائرة الاتحاد بالأخضر عقب موقعة سموحة

بوابة الوفد الإلكترونية

أنفردت الوفد بصور أول ظهور للاعبى كرة الطائرة محمود منصور وخالد فرج بالفانلة الخضراء بأول مران لهما مع الفريق فور عودتهمارسميا الى صفوف زعيم الثغر عقب موقعة نادى سموحة والتى أعلن خلالها رئيس النادى المهندس محمد فرج عامر عبر صفحته الشخصية تعاقد سموحة مع لاعبا الاتحاد 

وكان نادى  الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى قد أتخذ كافة الاجراءات القانونية لاسترداد اللاعبين وفقا لشروط تعاقدهما مع زعيم الثغر مما أسفر عن موافقة  االاتحاد المصرى لكرة الطائرة رسميا على قبول التظلم المقدم من زعيم الثغر بشأن أحقية الاخضر فى اللاعبين محمود منصور وخالد فرج

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الجريدة الورقية