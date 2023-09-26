جولة سياحية بالأهرامات للوفود المشاركة فى بطولة فاروز بول الدولية للتنس غدا

تقوم وفود 20 دولة والمشاركة فى بطولة فاروز بول الدولية لناشئى وناشئات التنس بجولة سياحية فى منطقة الأهرامات صباح غدا الاربعاءتحت اشراف سبورتس الاينس.



وتأت الجولة السياحية للوفود الأجنبية ضمن البرنامج الأساسى للبطولة ومن اهداف تنظيمها فى مصر من اجل المساهمة فى تنشيط السياحة المصرية عامة والسياحة الرياضية خاصة وتعريف الناشئين الأجانب المشاركين فى المنافسات بتاريخ ومدى عظمة الحضارة المصرية القديمة.



كما تقوم الوفود اليوم بجولة تفقدية داخل نادى الجزيرة العريق مستضيف البطولة ومشاهدة ملعب السنتر كورت التاريخى ومبنى مقر إقامة ميجور مراد التاريخى وملعب جولف نادى الجزيرة اقدم ملعب جولف فى منطقة الشرق الأوسط ذو التاريخ العريق ايضا وانشطة الجولف المتنوعة داخل النادى.



ولا يخلو البرنامج ايضا من الجلسات التثقيفية وايضا الطبية والتى ستعقد على مدار اليومين المقبلين تحت اشراف متخصصين لتكتمل البطولة بذلك من جميع الجوانب الرياضية والسياحية والتثقيفية والعلمية.



من جانب اخر بدأت اللجنة المنظمة حسن العروسى ونادر زهران وطارق الالفى وحسين العروسى وفريق العمل بقيادة سلمى عبد الرحمن وسيد حسن العمل المكثف للتجهيز لحفل الختام للخروج بالبطولة فى افضل صورة مشرفة لمصر .