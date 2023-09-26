افتتاح معرض "أهلاً مدارس" بأبشواي لبيع المستلزمات المدرسية

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، معرض "أهلاً بالمدارس"، الذي تنظمه الغرفة التجارية، بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، تحت رعاية الدكتور رئيس مجلس الوزراء، بمنطقة الرملاية بشارع الجمهورية بمدينة أبشواي، لبيع الزي المدرسي والمستلزمات الدراسية، بأسعار مخفضة.

جاء ذلك بحضور، المهندس سيد حرز الله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب مجدي طه جاب الله رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالفيوم، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، و سالم فتيح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة.

عقب الافتتاح، تفقد نائب محافظ الفيوم، أقسام المعرض المختلفة، والتي تشتمل على كافة مستلزمات المدارس من ملابس وحقائب وأحذية وأدوات مدرسية، مؤكداً على ضرورة الالتزام بالبيع بأسعار مخفضة، وتوفير المستلزمات المدرسية بالقدر الكافي الذي يغطي احتياجات المواطنين.

وأشار نائب المحافظ، أن معارض "أهلاً بالمدارس" تأتي فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإقامة تلك المعارض بصورة منتظمة قبل بدء العام الدراسي، للتخفيف عن كاهل محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، لافتاً إلى أن تلك المعارض تأتي تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

بحث شكاوى المواطنين

ومن جهه اخرى عقدت القيادات التنفيذية بالفيوم لقاءات مع المواطنين لبحث شكاواهم. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للأجهزة التنفيذية بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية، ومواطني المحافظة.

أشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحثت بداية من شهر سبتمبر الجاري عدد 203 شكوى للمواطنين، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أن الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عقد 7 لقاءات لخدمة المواطنين بمركزي الفيوم وأبشواي، بحث خلالهم 125 شكوى ومطلباً، بواقع 3 لقاءات بمجلس مدينة الفيوم، بحث خلالهم 57 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، إضافة لعقد 4 لقاءات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور خالد فراج رئيس المدينة، تم خلالهم بحث مطالب وشكاوى

68 مواطناً من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.