ندوة توعوية بشأن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية في البحيرة

نظمت مديرية الصحة بالبحيرة بقيادة الدكتور هاني جميعه وكيل الوزارة ندوة توعوية حول المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية، وذلك بالقاعة الكبرى بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور إيهاب كمال - مستشار وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي المهني وعضو اللجنة العليا لمبادرة الكشف المبكر عن الأورام، والدكتورة إيمان عمارة - مسئول المبادرات الرئاسية بمديرية الصحة، والدكتور أسامة البلكي - الرئيس المفوض لمجلس الصحة الإقليمى بالمحافظة.

وبمشاركة واسعة من ممثلي كافة الجهات المعنية (مؤسسات المجتمع المدني – الأزهر – الكنيسة - المجالس القومية المتخصصة - أعضاء مجلسي النواب والشيوخ - مديري المستشفيات والإدارات الصحية - النقابات).

حيث استهل الدكتور أسامة البلكي، كلمته بالترحيب بكافة الحضور، موجهاً التحية إلي أعضاء اللجنة العلمية للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأورام السرطانية وذلك تقديراً لدورهم الكبير فى هذا الشأن، مشيراً إلي أهمية هذه الندوة وهدفها فى تشكيل وعي صحيح حول الأورام السرطانية وسرعة اكتشافها وعلاجها والوقاية منها من خلال ممارسات صحية ركيزتها الوعي بطبيعة المرض وسبل العلاج منه.

وأشار الدكتور هاني جميعه، إلى أن المبادرات الرئاسية في مجال الصحة التي أطلقها «الرئيس عبد الفتاح السيسي» في عام 2018 تحت شعار "100 مليون صحة"، ساهمت في تحقيق الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، مؤكداً على المشاركة الفعالة لمديرية الصحة فى تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية للكشف وعلاج العديد من الأمراض وعلى رأسها فيروس سي وأمراض السكر والضغط، وذلك من خلال مستشفيات المحافظة، مضيفاً أن المديرية قامت بإطلاق العديد من القوافل الطبية ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة" إلى قرى محافظة البحيرة وخاصة القرى الأكثر احتياجًا انطلاقاً من الدور المجتمعي لها وتوفير رعاية صحية متكاملة لأبناء المحافظة.

وأوضح أن فكرة السرطان في مصر تغيرت في الفترة الأخيرة بعد زيادة الاهتمام بعلاجه وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية وتوفير الإمكانيات لعلاجه، مما ساهم في الكشف المبكر عن الأورام لعلاجها مبكراً.

ومن جانبه أشار الدكتور إيهاب كمال، إلي أن محافظة البحيرة ضمن محافظات المرحلة الأولى التى تستهدفها المبادرة، مؤكداً أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن 4 أنواع من الأورام السرطانية وهي (سرطان الرئة - سرطان البروستاتا - سرطان القولون - سرطان عنق الرحم)، مضيفاً أن الهدف هو الكشف عن المرض فر مراحل مبكرة لتقليل الوفيات الناجمة عنه، حيث يتم الفحص من سن 18 عامًا فأكثر.

كما قام مستشار وزير الصحة لشؤون التعليم الطبي المهني وعضو اللجنة العليا لمبادرة الكشف المبكر عن الاورام، بإستعراض خطوات الحصول على خدمات المبادرة، حيث تبدأ بتوجه المواطن إلى الوحدة الصحية، وملىء استبيان إلكتروني، يتضمن عددًا من الأسئلة حول الأعراض المرضية لجميع الأورام التي تشملها المبادرة، ويتم من خلال نتيجة الاستبيان معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن.

بعد معرفة المرض المستهدف الكشف عنه لدى المواطن يتم تحويله إلى المستشفيات التي تعمل ضمن المبادرة، لإجراء الأشعة والفحوصات المعملية اللازمة، وفي حالة سلبية الفحص يتم إبلاغ المواطن بالمتابعة الدورية لحالته الصحية حسب نوع الورم المستهدف الكشف عنه، أما في حالة إيجابية الفحوصات يتم عرض المريض على لجنة متعددة التخصصات لاتخاذ قرار العلاج اللازم.

مؤكداً أن المبادرة تقدم جميع الخدمات للمواطنين بالمجان بما فيها الفحوص والتحاليل المعملية المتطورة فى مختلف الوحدات الصحية، وتقدم العلاج أيضا وفق أحدث البروتوكولات العلاجية، ويتم استخدام العلاجات المناعية المتطورة مع الحالات المختلفة، بالإضافة إلي التدخلات الإشعاعية والكيماوية المختلفة، مشيراً إلي أنه يتوفر بالعيادات أطباء على مستوى عال من التدريب والكفاءة في تشخيص الأمراض وعلاجها وكذلك في التدخلات الجراحية.

كما تقوم مراكز وأقسام علاج الأورام بالتنسيق مع بعضها البعض لاستقبال المرضى وعلاجهم فى إطار تقليل قوائم الانتظار.

كما تم عقد جلسة حوارية نقاشية عن المبادرة، تم فيها طرح وتبادل وجهات النظر حول أفضل وسائل التوعية بالأورام السرطانية ودور مؤسسات المجتمع المدني ورجال الدين فى هذا الإطار، كما تم عقد ورش عمل بمستشفي دمنهور التعليمي، حاضر فيها أعضاء اللجنة بحضور عدد من الأطباء المشاركين بالمبادرة، تم فيها اطلاع الأطباء علي المستهدف من المبادرة والغرض منها ووسائل الفحص وإجراء الإستبيان والمتابعة.

يأتي ذلك فى إطار إهتمام الدولة بالصحة العامة للمواطنين وجهودها الرامية لنشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع، وتنفيذاً لتوجيهات االرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية، بالعمل على توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق المستهدف من المبادرات الرئاسية .