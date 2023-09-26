جشع التجار وتفاقم أزمة السجائر.. زيادة فوق الزيادة

شهدت أسعار السجائر ارتفاعا كبيرا خلال الفترة الأخيرة بشكل رسمي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعارها لدى بعض التجار فوق السعر المقرر، الأمر الذي أثار أزمة بالنسبة للمدخنين.

ونشرت قناة "العربية" تقريرا رصدت فيه ارتفاع أسعار السجائر، حيث جاء فيه أن أسعار السجائر شهدت زيادة جديدة تراوحت بين 2 جنيه لـ 5 جنيه في الأسواق، وذلك بعيدًا عن الأسعار الرسمية، إذ أنه وفقا لوسائل إعلام مصرية أكد التجار أن نوع السجائر الكليوباترا ارتفعت بقيمة 5 جنيهات في الأسواق في الوقت الحالي للعلبة الواحدة، حيث وصل سعرها من 50 جنيها لـ 55 جنيها.

ووصل سعر السجائر الـ LM من 65 جنيها قبل الزيادة إلى 67 جنيها بعد الزيادة.

وأوضح إبراهيم مبابي، رئيس شعبة الدخان، أن أزمة السجائر وارتفاع أسعارها في الأسواق ستظل قائمة في الفترة المقبلة.

وأضاف "مبابي" في تصريحاته، أن حل الأزمة يأتي من خلال تشديد الرقابة على الأسواق، وطرح الحكومة للكميات التي تم مصادرتها، والعمل على مشروع القانون الذي ينتظر عودة البرلمان في الوقت الحالي.

وبلغ إجمالي مبيعات التبغ في مصر سنويا 135 مليار جنيه، فيما بلغ متوسط نصيب استهلاك الفرد من السجائر في مصر سنويا 6 آلاف سيجارة، وفق ما أعلن أمين عام اتحاد الغرف العربية، خالد حنفي، خلال استضافة معهد التخطيط القومي لجلسة حوارية.