المنيا ترفع درجة الإستعداد القصوى إستعدادا للعام الدراسي الجديد

خلال الإجتماع التنفيذي ، قدم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بمناسبة المولد النبوي الشريف، وكذلك الذكرى الخمسين على انتصارات أكتوبر المجيدة ، كما هنأ أهالي المحافظة.

وكافة الأجهزة التنفيذية و السياسية، داعياً المولى عز وجل أن يدٌيم نعمة الأمان والإستقرار والإزدهار على مصرنا الغالية، وجاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، بحضور الدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ ، واللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام ، وممثل عن المستشار العسكري للمحافظة، وممثل مديرية الأمن، وأعضاء مجلس النواب والشيوخ، واللواء دكتور محمد عقل السكرتير المساعد والقيادات الأمنية والتنفيذية، ورؤساء الوحدات المحلية، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات الخدمية.

أكد المحافظ على رفع درجة الإستعداد القصوى ، لإستقبال العام الدراسي الجديد، و دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، ليصل بذلك إجمالي المدارس إلى 3251 مدرسة لإستقبال مليون و499 ألف طالب ، حيث تساهم المدارس الجديدة فى تقليل كثافة الفصول، موجها بالتزام كافة عناصر العملية التعليمية من بداية العام الدراسى وتنظيم دخول طلاب الصفوف الأولى من كل مرحلة ، إبتدائى ، وإعدادى ، وثانوى عام ، وفنى ، وحضانة صغرى ، وكبرى .

وذلك فى يوم الدراسة الأول الموافق الأحد الأول من أكتوبر ، ثم دخول طلاب الصفوف الأخرى فى اليوم التالى الإثنين الموافق الثاني من أكتوبر، مشددا على تسليم الكتب للطلاب دون التقيد بدفع المصروفات ، وحصر الحالات غير القادرة لإتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى .

من جانبه ،استعرض حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، خطة المديرية لإستقبال العام الدراسي الجديد، موجها الشكر للمحافظ لتقديمه كافة أوجه الدعم للعملية التعليمية ، وحل كافة المعوقات، مشيراً ، إلى أنه سيتم استقبال مليون ونصف المليون طالب، بأكثر من 3 آلاف مدرسة ، لافتا ، إلى أنه تم تنفيذ جميع توجيهات المحافظ قبل بدء العام الدراسى ، وبشكل خاص فيما يتصل بالحفاظ على سلامة وأمن الطلاب.

ووجه المحافظ رؤساء الوحدات المحلية ، بالتنسيق مع إدارة المواقف للرقابة على المواقف للتيسير الحركة المرورية ، فى أول أيام الدراسة و الإلتزام بتعريفة الركوب ، و إجراء الفحوصات اللازمة للسائقين ، للتأكد من عدم تعاطي أي مواد مخدرة ، حفاظاً على أرواح الطلاب وسلامة المواطنين، مشددا ، على مديرية الصحة ، بإعداد خطة جديدة لمواجهة الأمراض المعدية ، واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية التي تضمن صحة وسلامة أبنائنا الطلاب ، وتنفيذ قوافل توعية للطلاب للتعريف بأساليب الوقاية من الأمراض .

كما استعرض المحافظ ، خطة مديرية التموين فى الرقابة والسيطرة ، على عملية تداول السلع الغذائية بالأسواق ، ومكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها وأشكالها ، مكلفا وكيل وزارة التموين بإستمرار التنسيق مع الوحدات المحلية ، للتوسع في فتح شوادر ومنافذ بيع السلع الأساسية ، واللحوم البلدية بأسعار مخفضة ، إلى جانب تكثيف الرقابة وضبط الأسعار ، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه .

ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بجميع المراكز بنطاق المحافظة، برفع درجة الإستعداد لإستقبال فصل الشتاء ، ومواجهة أية تغيرات مناخية قد تتعرض لها البلاد ، بالإضافة ، لقيام الإدارة المركزية للموارد المائية والري ، بالمتابعة المستمرة واللحظية لمخرات السيول ، و عددها ٣٢ مخرا ، والعمل على تطهيرها و التصدي لأى محاولة بالبناء المخالف عليها .

كما وجه المحافظ مديرية الموارد المائية والري ، بضرورة التنبيه على قائدي البواخر السياحية، بالإلتزام بالخريطة المحددة لمسار المراكب داخل مجرى نهر النيل ، وعدم الإنحراف عن الإتجاهات المحددة لخط السير الملاحي الآمن، موجها مسؤولي حماية النيل بإستمرار أعمال تكريك ، وتطهير المجرى النهري ، لتجنب وقوع أي شحوط للبواخر السياحية والفنادق العائمة ، لضمان أعلى درجات السلامة والأمان للمواطنين والسائحين .

كما ناقش المحافظ ، الموقف التنفيذي لمشروعات المجمعات الخدمية ، بمبادرة "حياة كريمة" ، وسرعة الإنتهاء من أعمال توصيل المرافق، لتعمل المراكز الخدمية بكامل طاقتها، لافتا ، إلى أن التشغيل التجريبي للمجمعات الحكومية بالمحافظة ، يشهد إقبالا ملحوظا من المواطنين فى 18 مجمعا خدميا، حيث تم الإنتهاء من 32 مجمعا بالقرى المدرجة ضمن مشروعات المرحلة الأولى ، من المبادرة التي يتم تنفيذها بـ 192 قرية بإجمالي 757 تابعا ، في 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة لخدمة 3 ملايين مواطن، بالإضافة ، إلى مليون و500 ألف مواطن بقرى مركزي "بني مزار وسمالوط، والمدرجة في المرحلة الثانية للمبادرة.

وفى ختام الإجتماع ، استعرض المهندس هشام عباس، مدير الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة ، موقف تنفيذ الخطة الموحدة ، والإستثمارية بالمحافظة، عن العام المالي 2023 /2024 ، على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، ومديريات الخدمات والهيئات.