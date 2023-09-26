النمنم يطالب بتعليم يواكب التطور.. الطلاب الجامعيون منهم رئيس جمهورية المستقبل

كشف الكاتب الصحفي حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، تفاصيل توجيهات الرئيس السيسي خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم تميز الجامعات المصرية، مضيفًا أن مصر تستحق وتستطيع ولديها الإمكانيات والإرادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن تكليفات الرئيس السيسي لوزير الشباب بشأن مضاعفة مكافآت الأبطال الرياضيين من شأنها أن تعمل على تنمية القدرات الفردية وتعد بمثابة حافز للأبطال.

قضية وطن

وشدد على أن الرئيس السيسي مهتم بتنمية قدرات الطالب وربطه بسوق العمل ويجب إعداد الطلاب لكافة احتمالات المستقبل؛ لأن بينهم الوزير ورئيس الوزراء ورئيس جمهورية المستقبل، مؤكدًا أن الرئيس السيسي يدرك أن هناك مشكلات ذهب إلى هناك ليسمعها .

وأردف أن التعليم قرار وقضية أمة، وبالتالي فإن بناء الإنسان هو قضية وطن بأكمله وهو ما تم لمسه اليوم خلال زيارة الرئيس السيسي إلى جامعة القناة، منوهًا إلى أن مصر دولة كبيرة ويجب أن يكون بها نظام تعليم يواكب التطورات الدولية، وأن تكون هناك أكثر من جامعة مصر في قائمة أفضل جامعات العالم.