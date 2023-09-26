انفصال شريف منير ولورا دون كشف الأسباب.. كل شئ قسمة ونصيب

كشف الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته لورا، دون التوضيح الاسباب، وذلك عبر منشور شاركه بصفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وأكد شريف منير قائلًا: “تم الانفصال بيني وبين السيدة لورا، كل شئ قسمة ونصيب، واتمنى لها كل خير”.

من ناحية أخري، أيام قليلة تفصل الفنانان شريف منير وخالد الصاوى على الانتهاء من تصوير فيلم "ليه تعيشها لوحدك" الذى يجمعهما وتدور أحداثه في إطار اجتماعى من خلال قصة إنسانية مليئة بالمشاعر.

شخصية شريف منير

حيث يجسد شريف منير شخصية طبيب في حين يظهر خالد الصاوى بدور صديقه المصاب بالسرطان، ويعيشان قصة تكشف الفنان شريف منير انفصاله عن زوجته لورا، دون التوضيح الاسباب، وذلك عبر منشور شاركه بصفحته على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.كشفها الأحداث.

أبطال الفيلم

فيلم "ليه تعيشها لوحدك" بطولة شريف منير، خالد الصاوي، سلمى أبوضيف، محمد رضوان، خالد عليش، مؤمن نور، الطفل منذر مهرجان وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج حسام الجوهري.

يوم 13

وكان شارك الفنان شريف منير مؤخراً فى فيلم "يوم 13" خلال موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة أحمد داود، دينا الشربيني ، أحمد زاهر، جومانا مراد، محمود عبد المغني، أروى جودة، نسرين أمين، محمد ثروت، فيدرا، محمد كيلاني، مجدي كامل، نهال عنبر، نهى عابدين، جيهان خليل، إيناس كامل، الفيلم موسيقى تصويرية هشام خرما، ومن تأليف وإخراج وائل عبد الله.

وش فى وش

بينما شارك الفنان خالد الصاوى كضيف شرف خلال فيلم "وش فى وش" المعروض حالياً في السينمات، ومن بطولة محمد ممدوح، أمينة خليل، أحمد خالد صالح، محمد شاهين، خالد كمال، أنوشكا، أسماء جلال، محمد شاهين، بيومى فؤاد محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا سامي، وسلوى محمد على، وإخراج وليد الحلفاوي، وتدور الأحداث حول عائلتين يحدث بينهما مشاكل وتصل إلى طريق مسدود وذلك في إطار اجتماعى لايت.



ويُجدد الفنان شريف منير، تعاونه مع المخرج طارق رفعت، بعد مسلسل «إيجار قديم» الذي عُرض العام الماضي، وذلك من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «قائمة الأماني»، وهو من تأليف أماني التونسي، التي لازالت تواصل مرحلة الكتابة حاليًا.

ولم تُحدد الشركة المنتجة موعد بدء التصوير، حيث لازال مخرج العمل في مرحلة الترشيحات وتسكين الأدوار، وكذلك معاينة أماكن التصوير.

وكانت تصدرت الفنانة أسما شريف منير ابنة الفنان شريف منير التريند خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما ظهرت فى مهرجان القاهرة للدراما “حليقة الرأس”.

أسما شريف منير

وتعرضت أسما شريف منير لانتقادات وهجوم شرس على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعرض والدها أيضًا لانتقادات لاذعة واتهمه الجمهور أنه لم يعرف أن يقوم بتربية ابنته بشكل صحيح.

من جانبه خرج الفنان شريف منير فى فيديو عبر حسابه على إنستجرام للرد على الهجوم عليه وعلى ابنته ونستعرض أبرز تصريحاته:

شريف منير يدافع عن ابنته: مش هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم

1- إيه الدوشة اللي إنتو عاملينها دي وإيه الضجة اللي إنتو عاملينها دي، كل ده عشان بنتي قصت شعرها قدام الكاميرا إيه الغلط اللي هي عملته، تصرف عادي جدًا مفيهوش أي حاجة

2- اوعوا تفتكروا إني هاجي على بنتي عشان خاطر أكسب رضاكم، دي بنتي اللي ماليش غيرها وبحبها.

3- بالمناسبة اللوك اللي عملته عاجبني وأنا مبسوط منها أوي

4- بنتي متربية كويس جدًا بس هي بتتصرف باللي هي حاسة بيه المهم إنها متكونش بتأذي حد

5- قبل ما تتكلموا بصوا على نفسكوا واتفرجوا على عيلتكوا وعلى الناس اللي حواليكوا قبل ما تنتقدوا وتغلطوا.

6- اللي حصل من بنتي مش غلط ومش عيب هي مغلطتش في حد فيكو ومغلطتش في نفسها

7- أنا أب مسئول إني أحميها وهي حرة في تصرفاتها

8- أسما أنتي شكلك زي القمر وشكلك حلو جدًا وخدتي التريند برافو عليكي

9- متسمعيش كلام حد ومتهتميش بكلام حد وأنا مش مهتم بالكلام اللي بيتقال عليا ولا عليها

10- بنتى أم ولديها بنوتة ومسئولة عن نفسها المهم إننا مش بنضر حد.