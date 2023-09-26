جامعة بني سويف تنظم مؤتمر صيادلة المستشفيات المركزية

نظمت جامعة بني سويف تحت رعاية الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة اليوم المؤتمر الثاني لصيادلة مستشفيات جامعة بني سويف، وذلك تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة والذي يأتي كل عام في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر، تقديراً لدورهم في تقديم الخدمة الطبية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، والدكتور هشام بشري مدير عام المستشفيات الجامعية، والدكتور باسم أنور عميد كلية الصيدلة والدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة ببني سويف، والدكتورة حنان سليمان عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة رشا عمارة مدير التموين الطبي بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة ولاء محمد عبد الحليم منسق عام المؤتمر وعدد من أعضاء هيئة التدريس بكلية الصيدلة، وعدد كبير من الصيادلة بمستشفيات جامعة بني سويف، وهيئة الدواء، ووزارة الصحة، والتأمين الصحي وكبار الصيادلة بالمحافظة، وسط حضور كبير من طلاب كلية الصيدلة.

وجه الدكتور منصور حسن، الشكر لصيادلة مستشفيات جامعة بنى سويف على جهودهم المبذولة في تنظيم هذا المؤتمر للعام الثاني علي التوالي، وموجها التهنئة لجميع الصيادلة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للصيادلة الذي يأتي تقديرا لدورهم في تقديم الخدمة الطبية بالتعاون مع الأطباء، مشيداً بدورهم المحوري والأساسي في إنجاح المنظومة الطبية بشكل عام.

وموجهاً التحية والتقدير لجميع صيادلة مصر وأبناء محافظة بني سويف الذين يساهمون بعزم وجد في تطوير صناعة الدواء، حتى يحصل المواطن على دواء آمن وفعال وذو جودة عالية، في ظل دعم كبير من الدولة وما توليه من اهتماماً بصحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه وجه الدكتور هشام بشرى مدير عام المستشفيات الجامعية، الشكر للدكتور منصور على دعمه الدائم وتذليل كافة العقبات التي قد تقف عائق أمام تطوير المستشفيات الجامعية وتوفير كافة الأجهزة و الإمكانيات، فيما وجه الدكتور خالد الحديدي عميد كلية الطب البشري، الشكر لكل العاملين بالمستشفى الجامعي على مجهودهم وسعيهم الدائم لتقديم خدمة طبية على أعلى مستوى داخل المحافظة.

ووجه الدكتور باسم أنور القائم بعمل عميد كلية الصيدلة كلمة لكل العاملين وخاصة طلاب كلية الصيدلة لكي يفتخروا بمهنتهم والعمل في مجال الصيدلة لأنه يمثل صمام الأمان لحماية المريض في مواجهة المرض، مؤكداً على الدور العظيم الذي يلعبه الطاقم الطبي داخل مستشفى بني سويف الجامعي، وعبر الدكتور وائل النجار نقيب الصيادلة ببني سويف عن سعادته بالمؤتمر، والتنظيم والمستوى العلمي الذي يقدم به .

وخلال المؤتمر، تم تقديم عدد من المحاضرات العلمية والتي حاضر فيها الدكتورة مني حسين نائب مدير عام مستشفيات جامعة بني سويف، وفي نهاية المؤتمر تم تكريم وإهداء درع الجامعة للدكتور وائل النجار نقيب صيادلة بني سويف، والدكتور باسم انور عميد كلية الصيدلة، وعدد من قيادات صيادلة بني سويف، ومستشفيات جامعة بني سويف.

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