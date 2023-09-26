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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طبيب الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة حسام عبد المجيد

حسام عبد المجيد
حسام عبد المجيد

أوضح الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص النهائي للإصابة التي تعرض لها حسام عبد المجيد مدافع الفريق خلال مباراة المقاولون العرب التي أقيمت مساء الأمس في الجولة الثانية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد رئيس الجهاز الطبي للزمالك عن أن حسام عبد المجيد خضع لفحوصات طبية للإطمئنان على حالته، أثبتت إصابته بكدمة قوية في مفصل الركبة. 

وأكد الدكتور محمد أسامة أنه تم منح حسام عبد المجيد راحة من مران اليوم الثلاثاء، وأدى اللاعب بعض التدريبات العلاجي.

وكان الزمالك قد تعرض للتعثر أمام المقاولون العرب، في الجولة الثانية من عمر الدوري المصري الممتاز بالتعادل 1/1، بعدما كان الفريق فائزًا بهدف حتى اللحظات الأخيرة من المباراة، ليأتي أحمد علاء ويسجل هدف التعادل للذئاب، وسط دهشة وحسرة من الجهاز الفني وجماهير القلعة البيضاء.

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