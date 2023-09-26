الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

العدل والاتصالات يطلقان  وحدة إصدار وثائق

وزيرا الاتصالات والعدل
وزيرا الاتصالات والعدل

أطلق اليوم الثلاثاء، وزيرا العدل والإتصالات وتكنولوجيا المعلومات حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات وزارة العدل، وذلك بحضور وفد من دولة الإمارات الشقيقة، وممثلي الشركة المطورة للخدمات التقنية، ولفيف من قيادات وزارة العدل.


وزيرا العدل والإتصالات يطلقان حزمة جديدة من خدمات وحدة إصدار محررات

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وتأتي هذه الوحدة كثمرة تعاون بين وزارة العدل ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية ، والتي بدأت بوحدة إصدار الشهادات عن بُعد، وشمل تطوير الوحدة إتاحة عدة خدمات جديدة منها إصدار صورة رسمية من أحكام المحاكم الإقتصادية، واستخراج شهادات من واقع الجدول  لعدد 101 محكمة جزئية وعدد 29 محكمة ابتدائية، فضلاً عن إطلاق خدمة استخراج التوكيلات عن بُعد باستخدام تقنيات التوقيع الإلكتروني والفيديو كونفرانس بصورة تُمكن المواطن من استصدار التوكيل من أقرب وحدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى مقار فروع التوثيق .

وقد أجرى الوزيران تجربة واقعية لخدمة إستصدار توكيل رسمي من وحدة إصدار محررات وزارة العدل المطورة.



يأتي ذلك في إطار التطوير المستمر في تقديم خدمات وزارة العدل للمواطنين وتعظيم الاستفادة من أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم والشهر العقاري،

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