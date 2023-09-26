نائب محافظ البحيرة: مصر تشهد حراك ثقافي غير مسبوق

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن الدولة المصرية تشهد حراكاً ثقافياً غير مسبوق في ضوء تبني الرئيس عبد الفتاح السيسي لإستراتيجية بناء الإنسان المصري من كافة الجوانب ودعوته بإنتهاج المسار العلمي ونشر الثقافة والمعرفة.

مشيرة إلى أهمية تنمية الوعى وبناء الإنسان ونشر الثقافة داخل المجتمع من خلال القراءة باعتبارها أهم مصادر الإرتقاء بالعقل والوجدان فبناء العقول هو السبيل إلى بناء الأوطان وتشكيل الوعى المتحضر الملم بثقافات الشعوب والمطلع على تاريخ مصر المجيد.

جاء ذلك خلال إفتتاح معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة ، الذى تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.

وأضافت نهال بلبع أن معرض دمنهور للكتاب في دورته السادسة يعد إستكمالاً لمسيرة النجاح على مدار 5 أعوام مضت تضرب خيام المعرفة على أرض دمنهور ودليلاً على حرص المجتمع على التزود بالثقافة المستنيرة والتى تعد أحد أهم ركائز التنمية وتفعيلاً للتواصل الحضاري بين جميع فئات المجتمع، مؤكدةً على توافر الكثير من المؤلفات والكتب بمختلف أنواعها بأسعار رمزية ومخفضة تشجيعاً للقراءة.

حضر الإفتتاح كامل غطاس - السكرتيرالعام المساعد للمحافظة ، السفير رضا الطايفى ،والكاتب الكبير يوسف القعيد، والدكتور يوسف الديب - وكيل وزارة التربية والتعليم ،ومحمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور، و أحمد الهواش - مدير مكتبة دمنهور العامة، ومحمد البسيوني - مدير مديرية الثقافة بالبحيرة، وأعضاء مجلسي النواب و الشيوخ ومديري المديريات الخدمية و عدد من رجال الأزهر والكنيسة و القيادات التنفيذية بالمحافظة.