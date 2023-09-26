صحة الشرقية تُكرم أوائل الطلبة بمدارس التمريض

كرم الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم الثلاثاء، أوائل الطلبة والطالبات بالصف الثالث الثانوي بالمدارس الفنية للتمريض بالمحافظة، والتي تضم ١٧ مدرسة، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام مديرية الشئون الصحية بالشرقية، في حضور مديرة إدارة التدريب، وفريق الإدارة بالمديرية، وأولياء أمور الطلبة الأوائل.

قام وكيل وزارة الصحة بالشرقية بتكريم الطلبة المتفوقين في المراكز الأربعة الأولى على مستوى مدارس التمريض بالمحافظة، وهم الطالبات "سحر حسن صالح مدرسة بلبيس، نوران محمد أحمد مدرسة أبوكبير، بسنت سعيد صالح مدرسة أبوكبير، رنا وائل نجاح مدرسة ههيا"، مقدمًا لهم الشكر، وإعطائهم بعض الهدايا التذكارية.

معربًا عن سعادته البالغة بهذا التفوق، وعن امتنانه بالدور الذي يقوم به أولياء الأمور، وما يحملوه من عبء كبير في تربية أبنائهم، مقدمًا التهنئة لجميع الطالبات المتفوقات وأولياء أمورهن، متمنيًا لهم استمرار ودوام التفوق والنجاح والتقدم في حياتهم العلمية والعملية القادمة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، أهمية تسلح جميع الطلبة والطالبات، وكذلك المواطنين بالعلم والمعرفة، والذي يسهم في بناء مجتمعات قوية متماسكة ذات قدرة عظيمة على التكيف مع متطلبات الحياة بمختلف نواحيها، مشيرًا إلى أن العلم هو أساس الحضارات المتقدمة، فلا تقوم الحضارات وتزدهر إلّا بالعلم، كما أن للعلم أهمية عظمى في حياتنا، منها توسيع إدراك الفرد وزيادة قدرته على الاستيعاب والتحليل والنظر في شتى القضايا من عدة زوايا، كما يُسهم العلم في إكساب المتعلمين الاحترام والتقدير من قبل الآخرين وتعزيز دورهم ومكانتهم ودرجاتهم بين الناس.

وفي نهاية حفل التكريم أكد وكيل الوزارة أهمية التميز في أداء العمل في المرحلة المقبلة، والذي يسهم بشكل كبير في الارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية، موجهًا إدارة التدريب بالمديرية، بالاستعداد الكامل والجيد للعام الدراسي الجديد، موجهًا بأهمية تحقيق الانضباط بجميع المدارس الثانوية للتمريض، وانتظام الحصص الدراسية وشرح كافة المناهج التعليمية وفقًا للجداول الموضوعة، مع التأكيد على توافر كافة الوسائل التعليمية والتدريبية الحديثة، بما يحقق تدريب متميز للطلبة والطالبات، وفقًا للخطة التدريبية المدرجة، وبما يسهم فى إنشاء مواطن صالح يخدم نفسه ووطنه ومجتمعه.