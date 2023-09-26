رئيس الهيئة المصرية للكتاب: القراءة لها دور هام في بناء الإنسان المصري

أكد الدكتور أحمد بهى الدين رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب على أهمية القراءة وتغذية العقل بالثقافة والعلوم ودور القراءة فى تشكيل وبناء الإنسان المصري مشيداً بمعرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة والذي يمتلك مجموعة كبيرة من المؤلفات والإصدارات والكتب المتنوعة والممتدة فى كافة المجالات والتي تقدم وجبة دسمة للعقل والوجدان ودورها فى تغذية وتنمية الأفكار الإيجابية.

جاء ذلك خلال إفتتاحة والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ، معرض دمنهور للكتاب في نسخته السادسة ، الذى تنظمه مكتبة مصر العامة بدمنهور بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب والعديد من الهيئات والمؤسسات وذلك خلال الفترة من 26 سبتمبر وحتى 5 أكتوبر 2023، بحضور نخبة من المثقفين والمبدعين ورموز الأدب والفكر والثقافة والفن.

ويتضمن المعرض هذا العام العديد من الفعاليات بمشاركة أكثر من 30 دور نشر ،وعروضاً فنية على مدار اليوم بالمسرح الروماني وعقد ندوات ثقافية وأدبية وفنية بقاعة المؤتمرات وورش تستقبل البراعم للإبداع والتميز إلى جانب ركن الأزهر وركن الكنيسة وركن السياحة والبيئة ، بجانب الإحتفاء بابن محافظة البحيرة الكاتب والمترجم الكبير الراحل السيد إمام.

كما تشارك الهيئة المصرية العامة للكتاب، في المعرض بما يقرب من 1500 عنوان من إصداراتها المختلفة بالسلاسل كافة، إلى جانب مبادرة «الثقافة والفن للجميع»، التي تقدم كتبًا باسعار مخفضة، تبدأ من جنيه واحد وصولًا إلى عشرين جنيهًا.

ويتضمن فعاليات اليوم الاول معرض لرسوم الكاركاتير الذى تنظمة الجمعية المصرية للكاريكاتير وعقد لقاء مع الكاتب طاهر المعتز بالله حول كتابه الدحيح والدحيحة، ولقاء مع الدكتورالسيد فليفلة بمشاركة الدكتور محمد رفعت الإمام .

وعلي هامش فعاليات اليوم ستقدم فرقة كفر الدوار للموسيقى العربية عرضاً فنياً بالمسرح الروماني ومخيم الطفل وورش فنية و تعليم الحرف اليدوية و فنون تشكيلية وورش لذوى الإحتياجات الخاصة.