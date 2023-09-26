الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رسميًّا.. الجزائر تنسحب من المنافسة على استضافة أمم إفريقيا 2025

أمم أفريقيا
أمم أفريقيا

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم برئاسة وليد الصاوي، سحب ملف ترشيح دولة الجزائر لاستضافة نهائيات بطولة أمم إفريقيا عامي 2025 و2027.
 

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 لم يكشف الاتحاد الجزائري السبب الرئيسي في سحب ملفي الاستضافة، والذي جاء بعد أيام قليلة من تولي وليد الصاوي مهامه مع الاتحاد الجزائري كرئيس.
وتنافست الجزائر مع المغرب، زامبيا، نيجيريا وبنين، على استضافة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025.

ودية مصر والجزائر:

على صعيد آخر، أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عبر بيان رسمي أخيرًا، عن تفاصيل مباراته الودية أمام منتخب مصر والمقرر لها ضمن فترة التوقف الدولي المقبلة في شهر أكتوبر.

 أشار الاتحاد الجزائري في بيانه أن ودية محاربي الصحراء ضد منتخب مصر من المقرر لها أن تقام يوم الإثنين 16 أكتوبر في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك استعدادًا لخوض تصفيات كأس العالم 2026 في نوفمبر، وكأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار 2023.
 أضاف البيان المصدر من قبل الاتحاد أن منتخب الجزائر سيخوض أيضًا ودية أمام كاب فيردي يوم الخميس 12 أكتوبر على ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، ثم يتجه بعدها لمواجهة الفراعنة. 

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