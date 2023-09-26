زحام أهالي الفيوم أمام مكاتب الشهر العقاري لعمل التوكيلات الرئاسية

استقبلت مكاتب الشهر العقارى بالفيوم المئات من المواطنين الذين حرصوا على تحرير توكيلات للمرشحين لخوض سباق الانتخابات الرئاسية .

حرصت السيدات على المشاركة فى هذا العمل وتحرير توكيلات وقد حرصت بعض قيادات الاحزاب على استقبال المو اطنين وتسهيل مهامهم فى عملية تحرير التوكيلات .

ومن جهه اخرى عقدت القيادات التنفيذية بالفيوم لقاءات مع المواطنين لبحث شكاواهم. وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، للأجهزة التنفيذية بضرورة عقد لقاءات دورية لخدمة المواطنين، بكافة مراكز وقرى المحافظة، وبحث الحلول المناسبة لشكاواهم ومطالبهم، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لتحقيق التواصل التام بين الأجهزة التنفيذية، ومواطني المحافظة.

أشار الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم، المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أن القيادات التنفيذية بالمحافظة، بحثت بداية من شهر سبتمبر الجاري عدد 203 شكوى للمواطنين، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، موضحاً أن الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، عقد 7 لقاءات لخدمة المواطنين بمركزي الفيوم وأبشواي، بحث خلالهم 125 شكوى ومطلباً، بواقع 3 لقاءات بمجلس مدينة الفيوم، بحث خلالهم 57 شكوى ومطلباً للمواطنين، بحضور مراد مسعود رئيس مركز ومدينة الفيوم، إضافة لعقد 4 لقاءات بمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، بحضور خالد فراج رئيس المدينة، تم خلالهم بحث مطالب وشكاوى 68 مواطناً من أهالي المركز، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

لقاء المواطنين فى سنورس وطاميه

.وعقد اللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام لمحافظة الفيوم، 6 لقاءات لخدمة المواطنين بمركزي سنورس وطامية، بحث خلالهم 30 شكوى ومطلباً، بواقع 3 لقاءات بمركز سنورس بحث خلالهم 13 شكوي ومطلباً، بحضور محمود هاشم رئيس مركز ومدينة سنورس، إضافة لعقد 3 لقاءات لخدمة المواطنين بمركز طامية، بحث خلالهم 17 شكوى ومطلباً، بحضور ياسر جمعة رئيس مركز ومدينة طامية، وممثلي الجهات ذات الصلة.

وفي مركزي إطسا ويوسف الصديق، عقد اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، 5 لقاءات لخدمة المواطنين، بحث خلالهم 42 شكوى ومطلباً، بواقع عدد 3 لقاءات بمركز إطسا، بحث خلالهم 21 شكوى ومطلباً، بحضور أحمد شاكر رئيس مركز ومدينة إطسا، كما عقد لقائين لخدمة المواطنين بمركز ومدينة يوسف الصديق، بحث خلالهما 21 شكوى ومطلباً، بحضور الدكتور أحمد ثابت رئيس المدينة، وممثلي الجهات المعنية، فضلاً عن عقد لقاء لخدمة المواطنين بالمركز نفسه، بحضور رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، تم خلاله بحث عدد 6 مطالب لأهالي المركز والقرى.

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