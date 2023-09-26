طائرة الاتحاد تخطف الدولى هشام يسرى

تعاقد نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب الدولى المصرى هشام يسرى لاعب نادى الزمالك السابق و العائد منرحلة أحتراف بالدورى التركى ، "

و يُجيد " هشام اللعب بمركز " 2 " ضارب ، و هو من اللاعبين المميزين بمركزه و سبق و تم أختياره أفضل لاعب في بطولة العالم للشبابعام 2017

و يسعى مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق مُجدداً أستعداداً للموسم الجديد ، و حضر توقيع العقود محمد مصيلحى رئيس النادىو إسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة و المشرف العام على الفريق و الكابتن جمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة و الكابتن حسنالحصرى المدير الفني