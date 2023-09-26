الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طائرة الاتحاد تخطف الدولى هشام يسرى

بوابة الوفد الإلكترونية

تعاقد نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع اللاعب الدولى المصرى هشام يسرى لاعب نادى الزمالك السابق و العائد منرحلة أحتراف بالدورى التركى ،  "

و يُجيد " هشام اللعب بمركز " 2 " ضارب ، و هو من اللاعبين المميزين بمركزه و سبق و تم أختياره أفضل لاعب في بطولة العالم للشبابعام 2017

و يسعى مجلس إدارة النادي لتدعيم صفوف الفريق مُجدداً أستعداداً للموسم الجديد ، و حضر توقيع العقود محمد مصيلحى رئيس النادىو إسماعيل محمد عضو مجلس الإدارة و المشرف العام على الفريق و الكابتن جمال صبرى رئيس جهاز الكرة الطائرة و الكابتن حسنالحصرى المدير الفني

 

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الجريدة الورقية