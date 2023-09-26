وفاة شقيق الفنانة كريمان بعد رحيلها بأسبوعين

أعلن شيرين مهدى ابن الفنانة كريمان، عن رحيل شقيق كريمان بعد أسبوعين من رحيلها، وذلك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

كريمان

نشر شيرين مهدى، قائلًا: "توفي إلى رحمة الله تعالى، خالي الحبيب الحاج سليم محمد سليم الأسطة، وستقام صلاة الجنازة بعد صلاة العصر اليوم الثلاثاء، في جامع مصطفى محمود بالمهندسين، والدفنة بمقابر الأسرة في 6 أكتوبر ولا حول ولا قوة، إلا بالله العلي العظيم".

كريمان:

ولدت كريمان عام 1936، وهى إحدى الفنانات اللاتي قدمن العديد من الأعمال التي تظل محفورة فى وجدان المشاهد العربي، واشتهرت بأدوار الفتاة الدلوعة.

كريمان

وقبل عامين، تداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صورة لـ كريمان، فى سن الشيخوخة، فى أول ظهور لها بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

وبدت كريمان في الصورة بملامح مختلفة عن فترة الشباب مرتدية باروكة سوداء ومبتسمة بنفس الابتسامة التي اشتهرت بها في مسيرتها الفنية.

الفنانة كريمان، اسمها بالكامل كاريمان محمد سالم من مواليد القاهرة في يوم 18 ديسمبر عام 1936 درست في مدرسة الليسية وعملت في برامج الأطفال مع بابا شارو.

وبدأت التمثيل في مسرح مدرستها حيث قدمت “قيصر وكليوباترا ” وعملت كطفلة في الإذاعة، واشتركت في ركن الأطفال وأثنى عليها بابا شارو.