أحالت نيابة ثان مدينة نصر، تاجر للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة القتل الخطأ، بعدما دهس شخصا بسيارته أثناء عبوره الطريق.

إحالة تاجر للمحاكمة بتهمة القتل الخطأ للجنح بمدينة نصر

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بمصادمة ومتوفى بدائرة القسم، وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور أخصائى أمن مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بأحد الطرق بدائرة القسم اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتى أودت بحياته.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الحادث وقائدها (مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بهروبه من محل الواقعة خشية ضبطه ومسائلته قانونياً.

إحالة موظف للمحاكمة بتهمة سرقة مشغولات ذهبية من مالك محل للجنح

كما احالت نيابة القاهرة الجديدة، موظف للمحاكمة أمام محكمة الجنح، بتهمة سرقة حقيبة بها "مبالغ مالية و مشغولات ذهبية".

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم توجه الى محل بيع مشغولات ذهبية، من منطقة الجيزة، وطلب من مالك المحل شراء "طقم ألماس" وأوهم صاحب المحل أن الأموال في منزله في منطقة التجمع فطلب منه توصيله الى منزله لدفع قيمة "طقم الألماس" ثم استدرجه وأشهر في وجهه الأسلحة البيضاء وسرق منه الحقيبة وفر هاربا، تمكن رجال المباحث من القبض على المتهم، وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط موظف مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، عقب قيامه بشراء طاقم ألماس من محل مجوهرات بالجيزة، وطلبه من مالك المحل توصيله لمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة لدفع ثمنها إلا أنه قام بمغافلته ،وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبها بعض المشغولات الذهبية والألماس ومبالغ مالية.