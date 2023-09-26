الثلاثاء 26 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

سكرتير البحر الأحمر يترأس جلسة مناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع

الاجتماع
الاجتماع

ترأس اللواء محمد البنداري ، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، الجلسة الأولي لمناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع ومراجعة خط السير المقترح من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري ، وذلك بحضور العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس أحمد بسيوني مسئول إدارة التصميم بوزارة النقل والمهندس خالد علي رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري ، والمهندس عماد ابراهيم مدير إدارة الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري و بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .

خلال الجلسة أكد السكرتير العام علي التنسيق بين التخطيط العمراني ، وشبكات المرافق ، الهيئة العامة للطرق والكباري لإعداد مقترحات تعديل خط سير القطار بما لا يتعارض مع الكتلة السكانية والمرافق العامة ، علي أن يتم تسليم تلك المقترحات لإدارة الشبكات والمرافق بالمحافظة .

يذكر أن الخط الثالث من القطار السريع المزمع تنفيذه يمتد من محافظة قنا حتي مدينة الغردقة و يشمل٣ محطات بالمحافظة الساحلية  ( الغردقة _ سهل حشيش _ سفاجا ) وسيساهم في زيادة الحركة السياحية بالإضافة إلي  نقل الركاب والبضائع من محطة الحاويات جنوب ميناء سفاجا البحرى

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