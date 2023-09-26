سكرتير البحر الأحمر يترأس جلسة مناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع

ترأس اللواء محمد البنداري ، سكرتير عام محافظة البحر الأحمر ، ظهر اليوم ، الجلسة الأولي لمناقشة البدائل المقترحة لمسار الخط الثالث للقطار السريع ومراجعة خط السير المقترح من وزارة النقل والهيئة العامة للطرق والكباري ، وذلك بحضور العميد تامر سمير رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ ، والمهندس أحمد بسيوني مسئول إدارة التصميم بوزارة النقل والمهندس خالد علي رئيس الإدارة المركزية للطرق والكباري ، والمهندس عماد ابراهيم مدير إدارة الصيانة بالهيئة العامة للطرق والكباري و بعض القيادات التنفيذية بالمحافظة .

خلال الجلسة أكد السكرتير العام علي التنسيق بين التخطيط العمراني ، وشبكات المرافق ، الهيئة العامة للطرق والكباري لإعداد مقترحات تعديل خط سير القطار بما لا يتعارض مع الكتلة السكانية والمرافق العامة ، علي أن يتم تسليم تلك المقترحات لإدارة الشبكات والمرافق بالمحافظة .

يذكر أن الخط الثالث من القطار السريع المزمع تنفيذه يمتد من محافظة قنا حتي مدينة الغردقة و يشمل٣ محطات بالمحافظة الساحلية ( الغردقة _ سهل حشيش _ سفاجا ) وسيساهم في زيادة الحركة السياحية بالإضافة إلي نقل الركاب والبضائع من محطة الحاويات جنوب ميناء سفاجا البحرى