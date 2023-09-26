الأرصاد الجوية تحذر من الشبورة المائية على الطرق.. ونصائح للقيادة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين من تكون الشبورة المائية في الصباح الباكر على الطرق، وذلك لتفادي الحوادث، إذ تتكون شبورة مائية كثيفة على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، نصائح للقيادة على الطرق أثناء تكون الشبورة.

نصائح للقيادة في الشبورة المائية

نصائح القيادة أثناء تكون الشبورة المائية على الطرق

القيادة بهدوء تام.

لا تقود السيارة في حال انعدام الرؤية.

إضاءة كشافات الشبورة المائية.

زيادة مسافات الأمان بين سيارتك والآخرين.

استعمال مساحات الزجاج باستمرار.

فتح زجاج السيارة قليلًا لمنع تكثف بخار الماء داخل السيارة.

استخدام آلة التنبيه على فترات حتى يشعر الغير بوجودك.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

القاهرة: العظمى 35 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 33 والصغرى 23.

وادي النطرون: العظمى 36 والصغرى 23.

طنطا:- العظمى 34 والصغرى 24.

شبين الكوم: العظمى 35 والصغرى 24.

دمنهور: العظمى 34 والصغرى 24.

مطروح: العظمى 32 والصغرى 22.

السلوم: العظمى 34 والصغرى 21.

سيوة: العظمى 36 والصغرى 20.

بورسعيد: العظمى 33 والصغرى 25.

دمياط:- العظمى 32 والصغرى 25.

الزقازيق:- العظمى 36 والصغرى 25.

المنصورة:- العظمى 35 والصغرى 24.

الإسماعيلية:- العظمى 36 والصغرى 23.

السويس:- العظمى 35 والصغرى 23.

العريش:- العظمى 33 والصغرى 24.

رفح:- العظمى 32 والصغرى 25.

رأس سدر:- العظمى 36 والصغرى 23.

نخل:- العظمى 34 والصغرى 15.

طابا:- العظمى 34 الصغرى 25.

كاترين:- العظمى 33 الصغرى 15.

الطور:- العظمى 34 الصغرى 25.

شرم الشيخ:- العظمى 39 الصغرى 29.

الغردقة:- العظمى 37 الصغرى 28.

مرسى علم:- العظمى 38 الصغرى 27.

الفيوم:- العظمى 35 الصغرى 24.

بنى سويف:- العظمى 36 الصغرى 23.

المنيا:- العظمى 37 الصغرى 22

أسيوط:- العظمى 38 الصغرى 23.

سوهاج:- العظمى 40 الصغرى 25.

قنا:- العظمى 43 الصغرى 26.

الأقصر:- العظمى 45 الصغرى 27.

أسوان:- العظمى 45 الصغرى 27.

أبوسمبل:- العظمى 43 الصغرى 27.

الوادي الجديد:- العظمى 42 الصغرى 22.

شلاتين:- العظمى 40 الصغرى 27.

أبو رماد:- العظمى 36 الصغرى 28.

حلايب:- العظمى 34 الصغرى 27.