محمد سالم يكشف أسباب احتفال شقيق محمود علاء أمام جماهير الزمالك

كشف محمد سالم، لاعب الزمالك السابق والمقاولون العرب الحالي، أسباب احتفال أحمد علاء، لاعب المقالون العرب، أمام جماهير الفارس الأبيض، بعد تسجيله هدف في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع من المباراة، مما تسبب في استفزازهم.

وكانت مباراة الزمالك أمام المقاولون العرب قد انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في المواجهة التي شهدت إثارة للجدل من قبل حكم المباراة أمين عمر، بعدما رفض احتساب ضربة جزاء للقلعة البيضاء.

تصريحات محمد سالم

تحدث محمد سالم خلال تصريحات تلفزيونية عبر قناة "الحياة" المصرية، حيث قال: "لقد خضنا المباراة بتركيز شديد أمام الزمالك لتعويض الخسارة أمام بلدية المحلة في اللقاء الأول".

وتباع لاعب المقاولون العرب تصريحاته: "هدفنا منذ بداية اللقاء هو تحقيق الفوز على الزمالك وليس التعادل".

وأردف: "خضت حديثًا مطولًا مع أحمد علاء عن طريقة احتفاله، كان يشعر بالغضب لأن جمهور الزمالك كان يهتف بالستة لكن في النهاية قام بالاعتذار".

واتم لاعب ذئاب الجبل تصريحاته: "جماهير نادي الزمالك أكبر من أي كلمة أو حركة".