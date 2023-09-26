مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يتفقد محطة مياه الهنادي بجنوب الأقصر

استقبل العميد أح مهندس سالم أحمد السيد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر السيد شون جونز مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والوفد المرافق له صباح اليوم الثلاثاء ٢٦-٩-٢٠٢٣ بموقع محطة مياه الهنادى مركز إسنا جنوب الأقصر، لبحث مستجدات الموقف بالمشروع.



تفقد وفد الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية المشروع لمتابعة الأعمال الجارية وفق الخطة المقررة ونسب التنفيذ.

جاءت زيارة الوفد برئاسة العميد أح مهندس سالم أحمد السيد مصطفي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، إذْ تم استعراض الموقف التنفيذي والخطة الموضوعة لإنهاء المشروع وفق البرنامج الزمنى المحدد لها.



يعتبر مشروع محطة مياه الهنادى وشبكاتها بشرق إسنا جنوب الأقصر من (المشروعات المهمة والحيوية) بمحافظة الأقصر، بتكلفة 16 مليون دولار بالإضافة إلي تكلفة الخط الناقل 6 ملايين دولار والممتد من قرية الهنادي حتي قرية الشغب شمالًا ومن قرية الهنادي حتي قرية الدير جنوبًا وبهذا تصبح التكلفة الإجمالية للمشروعين 22 مليون دولار، والممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID في إطار مشروع دعم الحلول المتكاملة للمياه IWSS ومن المقرر الانتهاء من جميع الأعمال الخاصة بالمشروع بنهاية العام الحالي 2023، طبقًا للمخط الزمني المعد من قبل استشاري المشروع مكتب - سى دى إم سميث - كيمونكس مصر - CDM Smith.

استعرض المهندس عاطف عزت رئيس فريق عمل برامج دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بالوكالة الأمريكية الموقف التنفيذى للأعمال، وتم عرض الإنجازات المقدمة من المعونة الأمريكية بشركة الأقصر.

كما استعرضت المهندسة نهلة خليدى مدير عام إدارة الأصول التحول الرقمى فى صيانة وإدارة الأصول باستخدام برنامج مكسيمو الذى يهدف الى دمج برنامجى (Atm) الخاص بالإدارة الفنية للأصول وبرنامج (Master) بقطاع التشغيل والصيانة، وذلك لتحقيق أهداف الشركة فى الحفاظ على جودة أداء المعدات والأصول، وقدَّم السيد هانى فتحى مدير عام خدمة العملاء الإنجازات المقدمة من المعونة الخاصة بالقطاع التجارى، وقد أشاد شون جونز مدير الوكالة الأمريكية بالعاملين بشركة الأقصر، ثم قام رئيس الشركة والوفد المرافق لسيادته بجولة لمحطة الهنادى، وأوضح أن المشروع من أضخم المشروعات التي تنفذها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في جنوب الصعيد.