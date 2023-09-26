ملتقى مديري معاهد الإدارة العربية يؤكد أهمية استراتيجيات التحول الرقمي لتطوير الأداء

أكد ملتقى مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الإدارية بالأردن أن تحقيق التنمية المستدامة لا يأتي إلا من خلال تطوير القطاع العام، مشددا على أهميةً تبني استراتيجيات التحول الرقمي لتطوير اداء القطاع العام.

جاء ذلك في بيان صدر اليوم عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية حول الملتقى الذي انطلق اختتم اليوم تحت عنوان "دور مديري معاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي في تطوير الأداء الحكومي من خلال تبني استراتيجيات التحول الرقميً" الذي عقد برعاية ناصر شريدة نائب رئيس الوزراء بالمملكة الأردنية الهاشمية، وبحضور نخبة من أصحاب الخبراء والمختصين من مختلف الدول العربية، وذلك في مقر معهد الإدارة العامة بالعاصمة عمّان.

الملتقى ركز على دور المعاهد والمدارس في تطوير الأداء الحكومي

وقال المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، إن الملتقى ركز على دور المعاهد والمدارس في تطوير الأداء الحكومي من خلال تبني استراتيجيات جديدة، ويعد فرصة لتطوير القطاع العام كمسألة ضرورية وملحة.

وأضاف أن الإصرار على تحقيق رؤى الحكومات في تحديث القطاع العام يكمن في التحول الرقمي للوصول إلى رضى متلقي الخدمة الذين يعدون أساس ذلك كله.

وأشار إلى ضرورة وجود المدخلات والمخرجات والتقييم والمراقبة لرصد مواطن التقدم والتراجع، بما يمكنهم من البناء ومعالجة الخلل لاحقا، متطلعا إلى تعزيز نشاط الحكومات من خلال هذا الملتقيات وتحقيق أهدافها.

من جانبه، أوضح رئيس ديوان الموظفين العام بالأردن رئيس الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الإدارية موسى أبو زيد، إن هذه اللقاءات تشكل فرصة لتبادل الخبرات وعرض قصص النجاح، والوقوف على آخر مستجدات وصلت إليها مدارس ومعاهد الإدارة، ودورها على المستوى الإقليمي والعالمي.

وأضاف أن التدريب هو أحد المكونات الرئيسة لتحقيق التنمية الإدارية، ودعم عمل القطاع العام ومواكبة التغيرات، مؤكدا ضرورة دعم مجالس الإدارة للمبادرة والريادة والابتكار، والاستعانة بالعقول المبدعة للسير بدولها للإمام.

و قال رئيس ديوان الخدمة المدنية الأردني سامح الناصر- في كلمته التي ألقاها نيابة عن نائب رئيس الوزراء الأردني للشؤون الاقتصادية ناصر الشريدة - إن التغييرات والتطورات التي تفرضها عملية التطور التقني والتكنولوجي باتت سمة العصر، ما يتطلب من أجهزة الخدمة المدنية ومعاهد ومدارس الإدارة في الوطن العربي سرعة التكيف مع متطلباتها وتهيئة الأجهزة الحكومية لذلك.

وأضاف أن التكيف يأتي من خلال تطوير أساليب استقطاب وانتقاء الموظفين، ليكونوا قادرين من حيث المهارات والقدرات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات، والتحول الرقمي وتقنيات الاتصال الحديثة على الاندماج الفوري والسريع مع متطلبات مهامهم الوظيفية.

من جانبها قالت مدير عام معهد الإدارة العامة المهندسة سهام الخوالدة، إن المعهد يسعى لتعزيز أواصر التعاون والشراكات ويؤمن بأهمية العمل الجماعي على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا اللقاء سيعزز تبادل التجارب والخبرات والاستفادة في تطوير العمل حسب أفضل الممارسات، ومواكبة كل ما هو جديد في مجالات تطوير عمليات بناء القدرات، وتقديم التدريب المناسب لموظفي القطاع العام.

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