تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء الهيئات والشركات ومديري المديريات الخدمية بسرعة البدء في تنفيذ الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي الحالي 2023 - 2024، والاستفادة من المبالغ المرصودة للانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية بالمراكز والمدن والأحياء لتعود بالنفع على المواطنين.

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبدالمعطي والمهندسة لبنى عبدالعزيز نائبي محافظ الشرقية، واللواء شريف أبوالدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبدالمعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

من جانبه استعرض محمد العزوني مدير عام الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة بالديوان العام، موقف تنفيذ الخطة الموحدة بالمراكز والمدن والأحياء، إذْ تمت الإشارة إلى أن إجمالي اعتمادات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 - 2024، بلغت 849 مليون و889 ألف جنيه خزانة عامة بالإضافة إلى 150 مليون جنيه تمويل ذاتي ليصبح إجمالي استثمارات المحافظة مبلغ 999 مليون و899 ألف جنيه، ليؤكد محافظ الشرقية سرعة الانتهاء من إجراءات الطرح للمشروعات للاستفادة من المبالغ المرصودة بالخطة الجديدة وتحقيق حياة أفضل للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع مديري المديريات الخدمية لمتابعة تنفيذ المشروعات الجارية بكل مركز ومدينة، والاستفادة من الاعتمادات المالية المتاحة، مع إلزام الشركات المنفذة بالجدول الزمني المُحدد لإنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قد أكد على المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المدارس والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة بها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد، وكذلك رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد وكافيتريات وكافيهات وباعة جائلين بمحيط المدارس حفاظًا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة.

اطمأن محافظ الشرقية، من وكيل أول وزارة التربية والتعليم على استلام الكتب المدرسية وتجهيزها لتوزيعها على الطلاب مع أول أيام العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية.

خلال الاجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما أكد محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف أعمال النظافة والتجميل وإزالة العبارات واللافتات كافة من الجدران والأسوار بالطرق العامة والداخلية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها واتخاذ الإجراءات القانونية كافة حيال المخالفين.

تطرق الاجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالاستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل للانتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بعد أن قطعت المحافظة شوطًا طويلًا في هذا الملف المهم واستطاعت أن تضع رؤية واضحة للتعامل معه حتى أصبح لدينا الآن قاعدة بيانات موضح بها أراضي أملاك الدولة بالمراكز والمدن كافة لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.