سباحو المنيا يحصدون 20 ميدالية في بطولة شباب الصعيد الثانية

حصد سباحين وسباحات المنيا،٢٠ ميدالية فى مختلف السباحات ، وذلك فى نتائج اليوم الأول ، لبطولة السباحة الثانية لمراكز شباب الصعيد ، والمقامة ببنى سويف من ٢٥ سبتمبر ، وحتى ١ اكتوبر .

وجاءت الميداليات والتي شملت، ٨ ميداليات ذهبية، ٦ ميداليات فضة،٦ ميداليات برونز ، وجاءت النتائج متضمنة ، السباح محمد عصام الليثي مركز اول ٥٠ مترا فراشة، السباح محمد عصام الليثي مركز اول ٢٠٠ مترا حرة ، السباحة مارفل يوحنا ذهبية ٥٠ مترا فراشه ذهبية ٢٠٠ حرة ، السباحة روئ اسامه فوزي مركز اول ٢٠٠ مترا صدر، السباح بيشوي جرجس مركز اول ١٠٠ مترا ظهر، السباحة جني علاء مركز اول٢٠٠ مترا حرة ، السباحة جني وائل مركز ثاني ٢٠٠ مترا صدر ..

السباح بيشوي جرجس مركز ثاني ٥٠ مترا فراشة ، السباحة آمنة ايمن مركز ثاني 50 مترا فراشة ، السباح مهند ابو السعود مركز ثاني 50 مترا فراشة ، السباح بدر محمد بدر مركز ثالث 200 مترا حرة، السباحة حبيبه وائل مركز ثالث 200 مترا حرة ، السباحة جوانا اسحق فؤاد مركز ثالث ٥٠ مترا فراشة

مدرب فريق المنيا دكتور على العشري، إدارى ومنسق الفريق كابتن محمد عبدالجليل، ويأتى ذلك فى ضوء توجيهات مندى محمد عكاشة مدير عام المديرية ، اشراف الدكتورة سوسن فرغلي وكيل المديرية للشباب، احمد مصطفى وكيل المديرية للرياضة ، متابعة تنفيذ إدارة الهيئات الشبابية بقيادة وحيد شحاته.