154 حالة تصالح علي مخالفات البناء بمدينة دهب

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم، على عدد "8" قرارات حالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة دهب "نموذج 10" وذلك خلال عرض اللواء عبدالرحمن بهاء الدين رئيس مدينة دهب، بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

ليصبح بذلك إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة دهب 154 حالة تصالح.

وجَّه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق علي باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.