خيسوس يكشف حقيقة وجود أزمة مع نيمار

كشف خورخي خيسوس المدير الفني للهلال، عن حقيقة وجود أزمة مع النجم البرتغالي نيمار في الفترة الأخيرة.

وقال خورخي خلال تصريحات صحفية " قررت اراحته بسبب الإرهاق ، وقمنا بعمل جدول خاص لاستعادة لياقته بشكل كامل".

ونفى خورحي ما تردد عن وجود أزمة بينه وبين النجم البرازيلي نيمار، مشيرًا إلى أن ما تردد في الأيام الأخيرة غير صحيح على الاطلاق.

وأوضح " حينما سيستعيد نيمار مستواه المعهود، سيظهر هجوم الهلال بشكل رائع".

وواصل تصريحاته:" لو عدنا للموسم الماضي في نفس هذا التوقيت لعب الهلال ٥ مباريات فقط ، بينما لعبنا الآن ١٥ مباراة، نعاني بشدة من الضغط".

وأتم جيسوس أنه يعاني من تكتل الفريق التي يواجهها الهلال في دفاعها، مشيرًا إلى أنها تصعب الحلول.

وفاز الهلال على الجبلين في كأس الملك السعودي ويستعد لمواجهة الشباب يوم الجمعة المقبل في قمة الجولة الثامنة بالدوري السعودي.

