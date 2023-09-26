غدا.. محافظة المنيا تحتفل باليوم العالمي للسياحة

قال اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة ستحتفل غداً الأربعاء باليوم العالمي للسياحة ، والذي يوافق 27 سبتمبر من كل عام، وذلك في إطار الترويج للمناطق الأثرية بالمحافظة ، والتعريف بدور المحافظة الثقافي والتاريخي على مر العصور.

وأعلن المحافظ، أنه سيتم فتح باب الزيارة للمناطق الآثرية والسياحية بالمجان غداً أمام الزائرين، بمناسبة يوم السياحة العالمي، مشيراً ، إلى أنه تم وضع برنامج بالتنسيق بين إدارة السياحة ، ومديريتى الشباب والرياضة والثقافة للترويج لتاريخ المحافظة ، الذي يمتد عبر العصور، حيث يضم برنامج الإحتفال مجموعة من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية ، أمام مبنى الديوان العام على كورنيش النيل ، بحضور عدد من الشخصيات العامة والقيادات التنفيذية ، وبمشاركة الجماهير من أبناء المحافظة .

وأضاف المحافظ أن المنيا هي ثالث محافظة غنية بآثارها ، على مستوى الجمهورية بعد محافظتي الجيزة والأقصر ، فعلى أرضها كانت أول دعوة للتوحيد، وفيها استقرت العذراء مريم والسيد المسيح، واحتضنت أبنائها مسيحيين ومسلمين ، لينعم الجميع بالأمن والسلام.

كما تضم العديد من المواقع الآثرية والسياحية الهامة منها، منطقة بنى حسن بمركز ابو قرقاص، منطقة تل العمارنة بمركز ديرمواس منطقتي الأشمونين ، وتونا الجبل بمركز ملوي دير السيدة العذراء بجبل الطير بمركز سمالوط ، منطقة شهداء البهنسا بمركز بني مزار.