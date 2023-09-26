توقيع اتفاقية بين السعودية و"اليونيسيف" لضمان رعاية الأطفال حول العالم

وقَّع المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة أمس، اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" بهدف ضمان رعاية الأطفال حول العالم.

جاء ذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 بمدينة نيويورك، فيما وقَّع الاتفاقية عن منظمة اليونيسيف المدير التنفيذي للمنظمة كاثرين راسل.

تعزيز العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين

تتضمن الاتفاقية التعاون بين المركز والمنظمة لتعزيز العلاقة والشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، إلى جانب التعاون في مجال تقديم المساعدات الإنسانية، وتبادل الخبرات ونقل المعرفة بينهما، وبناء القدرات والابتكار، إضافة إلى دعم البرامج التطوعية.

وأكَّد الدكتور عبدالله الربيعة عقب توقيع الاتفاقية حرص المملكة من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة على إقامة تعاون إستراتيجي مع منظمة اليونيسف بهدف الاستمرار في الوصول إلى الأطفال الضعفاء والمحرومين وأسرهم من خلال برامج اليونيسيف.

من جانبها أكدت المدير التنفيذي لمنظمة اليونيسيف كاثرين راسل اهتمام المنظمه بالشراكة مع مركز الملك سلمان للإغاثة للوصول إلى ملايين الأطفال المحتاجين في العالم ودعم العمل الإنساني وتبادل المعرفة وبناء القدرات والابتكار وتنفيذ برامج العمل التطوعي.

يأتي ذلك في إطار حرص مركز الملك سلمان للإغاثة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية الإنسانية لتطوير آليات العمل الإنساني في مختلف القطاعات.