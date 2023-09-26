تشكيل سموحة لمباراة بلدية المحلة في دوري نايل

أعلن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة ، عن التشكيل الذي يخوض مباراة بلدية المحلة على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثانية في الدوري المصري الممتاز تحت مسمي دوري نايل.

اقرأ أيضًا..

الهاني سليمان ومحمد المغربي وأحمد حكم وفادي فريد ولحسن دهدوه وشريف رضا ومحمود وحيد وحمدي علاء ومصطفى بدري وأحمد خالد وعمرو قلاوة

ويجلس على دكة البدلاء كل من:

حسين تيمور - حسين فيصل - أبوبكر محمد - إسلام جابر - محمود حليمو - حسام حسن - أحمد جمال - عبداللطيف لطيف.

تشكيل بلدية المحلة لمباراة سموحة في الدوري المصري

حراسة المرمى: محمود ماهر.

الدفاع: محمد صابر ومحمد عبدالرازق وأحمد رضا وحسام حسن.

الوسط: يوسف حسن وماجد هاني وعبدالرحمن اللاهوني.

الهجوم: عبدالرحمن سمانة وعبدالناصر دي ماريا وحسام أشرف.

موعد مباراة بلدية المحلة وسموحة في الدوري المحترفين

تبدأ المباراة مساء اليوم في تمام الساعة 4 مساء بتوقيت القاهرة ، و4 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و4 مساء بتوقيت الإمارات .