وفاة ديفيد ماكالوم عن عمر يناهز 90 عامًا في نيويورك

وفاة النجم البريطانى ديفيد ماكالوم الذى لعب دور الطبيب الشرعى "داكى" فى مسلسل "إن سى إس سى" لمدة 20 موسما، وذلك عن عمر يناهز 90 عاما داخل أحد المستشفيات فى نيويورك.

ديفيد ماكالوم

وذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الثلاثاء، أن "ماكالوم" الذي أصبح معروفا لأول مرة لعامة الناس في الستينيات من خلال لعب دور "إيليا كورياكين" الساحر في مسلسل "ذا مان فروم يو إن سي إل إي" N.C.L.E.

ديفيد ماكالوم

وكان "ديفيد ماكالوم" وهو طالب في الأكاديمية الملكية للفنون المسرحية المرموقة في لندن، قد ظهر في أول فيلم له عام 1963 في فيلم "ذا جريت إسكيب" (الهروب الكبير) إلى جانب "ستيف ماكوين".

من ناحية أخرى، يذكر أنه منذ عام 2003، بدأ دوره كدكتور دونالد "داكي" مالارد، أخصائي الطب الشرعي في دائرة التحقيقات الجنائية البحرية الأمريكية (إن سي آي سي) في السلسلة التي تحمل الاسم نفسه. وحقق نجاحا حقيقيا، وسيتابعه ملايين المشاهدين في الولايات المتحدة وحول العالم، ويستمر بثه على التلفزيون الأمريكي طوال مواسمه العشرين.