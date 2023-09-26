في اليوم العالمي لتنظيم الأسرة| الزيادة السكانية تلتهم إنجازات الدولة

قال الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن تنظيم الأسرة ضرورة حتمية للتحكم في معدل النمو السكاني المتضخم، فكلما ازداد معدل النمو السكاني تطلب ارتفاع النمو الاقتصادي ثلاثة اضعاف وذلك لتحقيق التوازن الاقتصادي.

وأضاف الإدريسي، في تصريحه لـ"الوفد"، أن المحافظات الأكثر فقرًا هي الأعلى في معدلات المواليد، وبالتالي يجب تكثيف التوعية في تلك القرى، إذ يتضارب ذلك مع برامج الحماية الاجتماعية والمشروعات القومية.

الزيادة السكانية تضغط على موارد الدولة

وأكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الزيادة السكانية تضغط على موارد الدولة ونصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا ان معدلات الفقر حوالي 29 % طبقًا لاحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبالتالي حوالي ثلث المصريين تحت خط الفقر.

وأضاف أن الزيادة السكانية تتسبب في الضغط على جهود الدولة في المشروعات القومية وتوفير فرص العمل، وبالتالي يجب الاستفادة من عدد السكان من خلال الجودة في مستويات التعليم وتغير ثقافة العمل لتحول السكان لطاقة منتجة.

ويحتفل العالم في 26 سبتمبر من كل عام باليوم العالمي لتنظيم الأسرة، وذلك لتسليط الضوء على القضية السكانية ومعدل المواليد.