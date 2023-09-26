محافظ المنيا يدعو المواطنين للمشاركة في جلسات التشاور المجتمعي

أعلن اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ، عن بدء جلسات التشاور المجتمعي ، لتحديد آليات اختيار المشروعات التنموية لخطة العام المالى 2024/2025 متوسطة الأجل بالوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة .

موجها الدعوة للمواطنين للمشاركة في الجلسات مع الجهات التنفيذية ، وأعضاء مجلس النواب ، وممثلي ومؤسسات المجتمع المدنى و المرأة ، و الشباب ، وكافة أطياف المجتمع لطرح الآراء والمقترحات وتحديد أولويات المشروعات ، والتي تحتاجها الأحياء والقرى التابعة لكل مركز ، بمختلف القطاعات الخدمية ، وذلك إطار تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وقال المحافظ، إن الدولة المصرية، تتعامل بشفافية مع المشروعات التى تقام بجميع مراكز المحافظة، بما يتماشى مع نمط ومنهجية عمل المحافظة ، القائم على إشراك المواطنين في كافة القرارات والمشروعات ، والتي يتم تنفيذها على أرض المنيا ، في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بإسراع الخطى لتنمية الصعيد ، والإرتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ، ومن هذا المنطلق يتم عقد جلسات الحوار المجتمعى مع المواطنين ، لإشراكهم في الخطة الإستثمارية ، وليكونوا رقباء على المشروعات بكافة مجالاتها.

وأوضح المحافظ ، أن أولى الجلسات 1 أكتوبر بمركز ومدينة سمالوط، و2 أكتوبر بمركز ومدبنة بنى مزار، و3 أكتوبر بمركز ومدينة مطاى، و4 أكتوبر بمركز ومدينة مغاغة، و5 أكتوبر بمركز ومدينة ديرمواس، و8 أكتوبر بمركز ومدينة العدوة، و9 أكتوبر بمركز ومدينة أبوقرقاص، و10 أكتوبر بمركز ومدينة ملوى، و11 أكتوبر بمركز ومدينة المنيا.