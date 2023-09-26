أشرف صبحي: تطوير 1039 مركز شباب ضمن حياة كريمة بالمرحلة الأولى

قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إن حياة كريمة ساعدت للقفز بشكل سريع لمراكز الشباب، حيث بلغت المرحلة الأولى 1039 مركز شباب تم تطويره، و266 مركز شباب تم إضافتهم في المرحلة الأولى.

من المتوقع إضافة 900 مركز شباب في المرحلة الثانية

وأضاف أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة خلال كلمته في جلسة بناء الإنسان ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، أنه من المتوقع إضافة 900 مركز شباب في المرحلة الثانية، مؤكداً أن قيمة الطرح الاستثماري بالمنشآت الشبابية والرياضية بلغ 9 مليارات جنيه.