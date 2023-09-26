محافظ الشرقية يطمئن على الإستعدادات النهائية لاستقبال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على المهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل أول وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمرور على المدارس والتأكد من انتهاء أعمال الصيانة بها وجاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات خلال العام الدراسي الجديد، وكذلك رفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين وعدم السماح بتواجد وكافيتريات وكافيهات وباعة جائلين بمحيط المدارس حفاظاً على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب.

جاء ذلك خلال ترأسه إجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبنى عبد العزيز نائبي محافظ الشرقية، واللواء شريف أبو الدهب رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، والمهندس محمد الصافي سكرتير عام المحافظة، والمهندس سامي معجل السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء السعيد عبد المعطي مستشار المحافظ للمشروعات، والمستشار العسكري للمحافظة، والعقيد محسن القلش مدير إدارة مباحث تموين الشرقية، والمقدم شريف عمران وكيل إدارة الحماية المدنية، ومديري المديريات الخدمية والهيئات، ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات النوعية، وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

اطمأن محافظ الشرقية، من وكيل أول وزارة التربية والتعليم على استلام الكتب المدرسية وتجهيزها لتوزيعها على الطلاب مع اول أيام العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية.

وخلال الإجتماع شدد محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

كما أكد محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف اعمال النظافة والتجميل وإزالة كافة العبارات واللافتات من على الجدران والأسوار بالطرق العامة والداخلية لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتطرق الإجتماع إلى تأكيد محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بالإستمرار في بذل مزيد من الجهد والعمل للإنتهاء من ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وذلك بعد أن قطعت المحافظة شوطاً طويلاً في هذا الملف الهام واستطاعت أن تضع رؤية واضحة للتعامل معه حتى أصبح لدينا الأن قاعدة بيانات موضح بها أراضي أملاك الدولة بكافة المراكز والمدن لتتصدر المحافظة المركز الأول على مستوى الجمهورية في ملف تقنين أراضي أملاك الدولة.

يذكر أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قدم التهنئة للرئيس "عبد الفتاح السيسي" رئيس الجمهورية، وأعضاء المجلس التنفيذي وأبناء المحافظة، بمناسبة المولد النبوي الشريف، داعياً المولي عز جل أن يُعيد هذه المناسبة الجليلة على مصرنا الغالية بالخير واليمن والبركات.

وجه محافظ الشرقية الدعوة لأعضاء المجلس التنفيذي لحضور احتفالية المولد النبوي الشريف، والتي تقيمها مديرية الأوقاف اليوم بعد صلاة المغرب بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وكذلك حضور مهرجان الشرقية للخيول العربية والذي تقيمه المحافظة على مدار أيام 27 - 28 - 29 سبتمبر الجاري بأرض الفروسية بمدينة بلبيس ابتهاجاً بالعيد القومي للمحافظة.

وخلال الإجتماع قام محافظ الشرقية بتكريم فرق العمل من العاملين بمديريتي التموين والزراعة والديوان العام والمشاركين في نجاح موسم توريد القمح موسم 2023 وتصدر المحافظة المركز الأول علي مستوي محافظات الجمهورية بمنحهم شهادات تقدير وهم:

· فايزة عبد الرحمن وكيلة، وزارة التموين بالشرقية.

· المهندس حسين أحمد طلعت، وكيل وزارة الزراعة بالشرقية.

· عبد الباسط عبد النعيم عبد النعيم، وكيل مديرية التموين بالشرقية.

· عبد الكريم السيد إبراهيم، مساعد مدير مديرية التموين بالشرقية.

· السيد محمود محمد البلاسي، مساعد مدير مديرية التموين بالشرقية.

· سعيد عطية محمد حسن، رئيس إدارة صيانة الحبوب بالشرقية.

· عبد الله عبد الله إبراهيم إسماعيل، مفتش صيانة الحبوب بمديرية التموين بالشرقية.

· المهندس أشرف طه نصير، مدير عام الزراعة بالشرقية.

· المهندس سامح فؤاد رزق، مدير إدارة التسويق بمديرية الزراعة بالشرقية.

· المهندس محمد سعد عبد الرحمن، وكيل إدارة التسويق بمديرية الزراعة بالشرقية.

· السيد أحمد الغندور، مدير عام شئون الإنتاج والشئون الاقتصادية بالشرقية.

· هشام عبد المقصود علي، مدير عام الأزمات والكوارث بالشرقية .

· رشا محمد شوقي، مدير التنسيق الزراعي بالشرقية.

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم نادية جمعة، مدير عام الإدارة العامة لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومحمد أحمد توفيق رئيس قسم ابداء الرأي بإدارة الشئون القانونية بالديوان العام، بمنحهما شهادة تقدير وذلك لبلوغهما السن القانوني للمعاش، وتقديراً لما قدماه من جهد وأداء متميز خلال فترة عملهما بالجهاز الإداري.

أشاد محافظ الشرقية، بأداء المكرمين وطالبهم بالإستمرار في بذل المزيد من الجهد والعمل لتظل المحافظة متصدرة المركز الأول على مستوى محافظات الجمهورية في توريد القمح، وكذلك تحسين الخدمات المؤداه للمواطنين.

قدم المكرمون الشكر والامتنان لمحافظ الشرقية على لفتته الطيبة وتكريمهم بحضور أعضاء المجلس التنفيذي والتي تمثل دافعا لهم للارتقاء بمنظومة العمل وتحسين مستوي الأداء.