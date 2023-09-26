أشرف صبحي: تنفيذ 5748 برنامجًا ونشاطًا بمشاركة 15 مليون شاب سنويًا

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه يتم العمل مع جميع مؤسسات الدولة، الأوقاف، والأزهر، والكنيسة، وذلك من أجل إتاحة الأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية لجميع المصريين.

حجم مشاركة الشباب وصل 15 مليون مشاركة في العام:

أضاف وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته بـ انطلاق فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، بجلسة فعاليات جلسة حكاية وطن أنه تم تكثيف الأعمال، وحجم الأنشطة، وأنه تم تنفيذ 5748 برنامجًا ونشاطًا، خلال السنوات الأخيرة.

ولفت إلى أن حجم مشاركة الشباب وصل 15 مليون مشاركة في العام.