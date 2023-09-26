روسيا تعلن القضاء على أكثر من 17 ألف جندي أوكراني خلال شهر

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرجي شويجو، اليوم الثلاثاء، القضاء على أكثر من 17 ألف جندي أوكراني خلال الشهر الحالي، فيما تواصل روسيا عمليتها العسكرية التي شنتها بأوكرانيا منذ فبراير من العام الماضي.

وقال سيرجي شويجو، في اجتماع لوزارة الدفاع بروسيا اليوم الثلاثاء، إن القوات الروسية تواصل الإجراءات النشطة في منطقة العمليات الخاصة لهزيمة العدو".

وتطرق شويجو إلى خسائر القوات المسلحة الأوكرانية خلال شهر سبتمبر الحالي، وقال إنها بلغت أكثر من 17 ألف شخص، وأكثر من 2.7 ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية.

وأشار الوزير الروسي إلى أن من بين الآليات المدمرة 7 عربات مشاة قتالية أمريكية من طراز "برادلي" ودبابتين ألمانيتين من طراز "ليوبارد" ودبابة بريطانية من طراز "تشالنجر".

وقال شويجو: "قامت قوات روسيا بتوسيع منطقة السيطرة بشكل كبير بالقرب من سينكوفكا وبتروبافلوفكا في اتجاه كوبيانسكي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة وحلفائها يواصلون تسليح القوات المسلحة الأوكرانية، وأن كييف ترمي جنودًا غير مدربين في هجمات لا معنى لها".

وأردف شويجو قائلًا "مثل هذه الأعمال لا تؤدي إلا إلى دفع أوكرانيا نحو التدمير الذاتي".

وأكد الوزير الروسي أن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة على طول خط التماس بأكمله نتيجة الاستهداف الناري الفعال من جانب قوات روسيا.

وقال إنه على الرغم من عدم تحقيق "الهجوم المضاد" لأي نتائج مهمة، فإن القيمين الغربيين على كييف لا يحيدون عن مبدأ "الأسلحة هي الطريق إلى السلام".

وأضاف أن وزارة الدفاع الروسية تعمل على زيادة القدرة القتالية للقوات المسلحة بما في ذلك من خلال تأمين الأسلحة الحديثة وتحسين التدريبات.

وقال إن روسيا تعزز التدريب العملياتي والقتالي في شرق البلاد لحماية مصالحها على خلفية الخطوات الجديدة لواشنطن وحلفائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم، إن دبابات أبرامز الأمريكية تعتبر "سلاحًا خطيرًا.. لكنها ستحترق مثل غيرها".

وأضاف أنه مع زيادة الغرب إمداداته بالأسلحة إلى كييف، تعمل القوات المسلحة الروسية على زيادة مهاراتها وقدراتها الفنية، مشيرًا إلى أن إمدادات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا "لن تؤثر بأي حال على جوهر ونتائج العملية العسكرية الخاصة".

وأضاف أنه "لا توجد أسلحة قادرة على تغيير التوازن بين القوات في ساحة المعركة".

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